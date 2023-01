Veselili ste se najtraženijoj igri 2023.? Misteriozno je nestala sa Steama. Sve smrdi na prevaru

Kad će izaći igra 'The day before', postapokaliptični MMO? Kako stvari stoje, najtraženija igra 2023. godine izaći će 'day before yesterday', prevedeno, nikad pa ni onda.

O svemu je detaljnije pisao HCL, hrvatski gejmerski portal specijaliziran za igre, računalnu opremu, konzole i virtualni svijet, koji tematiku i problematiku, kao i sumnju postoji li ova igra uopće i je li u razvoju ili se radi o velikoj prevarim, prati mjesecima.

The Day Before je MMO pucačina s elementima preživljavanja postavljena u postapokaliptični svijet koji su okupirali zombiji. Prošle godine bila je na vrhu liste najvećeg broja igrača na Steamu, a trebala je izaći 1. ožujka. Sad je misteriozno nestala sa Steama. Developeri igre, za koje se ne zna jesu li iz Singapura ili Rusije, tvrde da je igra nestala sa Steama zbog tehničke greške, piše HCL.

No nekoliko sati kasnije stiže druga verzija priče. Iz studija FNTASTIC tvrde da im je igra blokirana na zahtjev nekoga tko je zaštitio naziv igre 'The Day Before'. Dodali su kako će ih ova blokada usporiti i da bi igra trebala izaći u studenom.

Ovaj mjesec su trebali prikazati i novi gameplay iz igre, ali ni od toga ništa. Fanovi igre sve više sumnjaju da su dostupni materijali koji navodno pokazuju gameplay lažni i da igra zapravo ni ne postoji. HCL je ranije pisao i o čudnim PC zahtjevima za igru nakon kojih je sumnja da je sve velika prevara postala još veća. Zašto? Developeri su najavili da igra prelazi na Unreal Engine 5, a prema PC zahtjevima ispada da ćemo je moći igrati na osam godina starim grafičkim karticama...