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IZ UKRAJINE DO ORBITE

VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina

SpaceX je danas lansirao misiju prema ISS-u, a u kapsuli Dragon su NASA-ini astronauti Jessica Watkins i Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk te ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Kutryk je na put prema Međunarodnoj svemirskoj postaji ponio i neobičnu obiteljsku uspomenu – džepni sat star više od 100 godina. Sat je njegov pradjed donio iz Ukrajine u Kanadu, a sada je prvi put otputovao u svemir. Posada će na ISS-u provesti oko šest mjeseci.

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Astronauti lansirani SpaceX raketom VIDEO
Astronauti lansirani SpaceX raketom | Video: 24sata/Reuters
PORUKA GRADONAČELNIKA

VIDEO Tomašević dan nakon štrajka: 'Ožiljci ostaju svima'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ujutro je poslao poruku nakon što je u srijedu završio štrajk radnika ZET-a i Holdinga. "Neću govoriti ovdje jezikom pobjednika ili gubitnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima", poručio je.

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Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih, objavio je Tomašević na društvenim mrežama VIDEO
Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih, objavio je Tomašević na društvenim mrežama | Video: TikTok
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Radnici ZET-a i Holdinga su se vratili na poslove nakon što im je tako naredio Županijski sud u Zagrebu koji je njihov štrajk proglasio nezakonitima, muškarac u Petrinji je s tri ručne bombe ušetao u dvorište policije i prijetio, vreće iz Gospića nisu još krenule prema cementarama kako je najavio Fond...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... | Video: 24sata/Video
KOLAPS

VIDEO Na Zagrebačkoj nastala ogromna gužva: 'To još nisam vidjela u kasnim satima...'

ZAGREB - Gužva je tu uglavnom oko pet sati kada se ljudi vraćaju s posla. Još nisam vidjela da ovoliko auta bude navečer, rekla nam je čitateljica koja nam je poslala snimku gužve na Zagrebačkoj aveniji. Gužve su, kako nam je rekla, u oba smjera. Na Zagrebačkoj već neko vrijeme traju radovi zbog koji nastaju velike gužve. Vozači se voze jako dugo i sporo u vrijeme odlaska na posao i vraćanja kući.

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Gužva u Zagrebu VIDEO
Gužva u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
ŠTRAJK U ZAGREBU

VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić najavio je u srijedu da se, nakon dva i pol dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali i potvrdio da će se žaliti na odluku Županijskog suda da je štrajk u Holdingu nezakonit. Radnici u Zagrebačkom holdingu se vraćaju na posao, druga smjena je već krenula, a nakon nje će i treća smjena, izjavio je Hodžić.

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Oglasio se sindikat o presudi VIDEO
Oglasio se sindikat o presudi | Video: Luka Safundžić/24sata
PRVI HRVAT

VIDEO Vitomir Maričić, ronilac koji je ušao u Kuću slavnih: 'Puno puta sam imao blackout'

Riječki ronilac Vitomir Maričić prvi je Hrvat koji je ušao u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Oborio je brojne svjetske rekorde u ronjenju na dah, radio je u cirkusu, držao tečaj glumcu Orlandu Bloomu pa čak radio kao model i glumio u spotu za Severininu pjesmu 'Dobrodošao u klub'. Prije nekoliko godina ispričao nam je svoju priču

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Vitomir Maričić: Moja priča VIDEO
Vitomir Maričić: Moja priča | Video: 24sata Video

OSTALO

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