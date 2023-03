VIDEO Bili smo u tvornici Rimac. Ovako se rađa Nevera: 'Ima 25 km žica i struje za 25 domova'

Čak pet tjedana potrebno je za slaganje jedne Rimac Nevere, otkriva nam Ivan Fumić iz Rimac automobila dok nas vodi kroz sve faze slaganja jednog električnog hiperautomobila u tvornici na zagrebačkom Jankomiru, koja je toliko čista da bi je mogli usporediti s ljekarnom.

POGLEDAJTE VIDEO

Da, proizvodnja električnog superautomobila vrijednog 2 milijuna eura je prilično čist, ali i spor posao, barem je takav dojam kad se prolazi kroz sve faze proizvodnje jednog automobila. A da bi se on uopće mogao početi slagati, potrebno je obaviti gomilu posla po raznim odjelima, od ožičenja, tapeciranja, slaganja motora, elektronike…

POGLEDAJTE VIDEO: OVAKO SE PROIZVODI NEVERA

Foto: Robert Anic/PIXSELL

U svaku Neveru tako se ugradi oko 25 kilometara žica, a ožičenja se, za svaki auto pojedinačno, slažu na velikim pločama gdje izgledaju poput živčanog sustava i tek nakon testiranja šalju se prema traci za ugradnju. Osim boje automobila, koja je ograničena maštom i dubinom novčanika budućeg vlasnika, on može birati i kakav će mu biti interijer buduće Nevere, a tu je čak 38 boja kože 14 boja skupe alcantare.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Majstorima tapetarima tako treba do tri tjedna da zašiju i kožom obuku svaki dio automobila, od volana, sjedala, do krovnih obloga. U to vrijeme paralelno rade na motorima, ali i moćnoj bateriji koja je jedan od prodajnih aduta Rimac Grupe. Radi se o ogromnom bloku teškom 720 kilograma, ukupnog kapaciteta 120 kWh, a u Rimcu kažu da bi ona mogla upogoniti do 20 kućanstava.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Svi ti dijelovi, među kojima su i brojni proizvedeni u Hrvatskoj, poput stakala iz Lipik Glasa, potom se ugrađuju oko inovativne karbonske šasije koja trenutno dolazi iz Italije. Kako doznajemo, Rimac Grupa radi s oko 1200 hrvatskih dobavljača, što manjih, što većih tvrtki, poput Lipik Glasa, a s njima imaju godišnji promet od 90 milijuna eura.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kad upogonimo Kampus, plan nam je i karbonski monokok proizvoditi u Hrvatskoj- otkriva Marta Longin, direktorica komunikacija u Rimcu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prije nego uopće neki od bogataša može preuzeti svoj automobil, u Rimcu će Neverom napraviti i do 700 kilometara kako bi testirali radi li automobil po svakom zadanom parametru. Te rigorozne kontrole uključuju i 3D skeniranje automobila, nezavisne inspekcije, a da bi auto sigurno testirali, cijelog ga zapakiraju u zaštitne folije. Sve to traje od sedam dana, pa do dva tjedna, a jednom kad jurilici udare i zadnji pečat, na auto se stavljaju gume za kupca koji može doći po vozilo.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

A koliko je takvih kupaca bilo dosad?

- Dosad smo isporučili više Nevera - kaže nam Marko Brkljačić, operativni direktor u Rimcu, ne otkrivajući konkretan broj te dodaje da su rasprodali otprilike trećinu od 150 planiranih Nevera. Što ne uključuje i eventualna naknadna izdanja Nevere, koja bi se mogla pojaviti, kao što je slučaj i kod drugih hiperautomobila.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Projekti za budućnost

Jankomirski pogon samo je jedna od lokacija na kojima danas posluje Rimac Grupa, u kojoj radi više od 2000 ljudi. U Hrvatskoj su tu još i uredi u Osijeku, Splitu i ukupno četiri lokacije u Zagrebu. Najviše se pak iščekuje proizvodna hala u novom Kampusu koja bi trebala biti gotova krajem godine i to će biti prvi dio u koji će i useliti u ovom kompleksu. A da bi dobili dojam koliko je velika ta proizvodna hala, dimenzija 400x200 metara, u Rimcu ističu da je malo veća od jezgre Dubrovnika.

Foto: Rimac

No, to ne znači da će pogon u Jankomiru nakon toga zatvoriti. Naprotiv, ovo ostaje jedna od ključnih lokacija kompanije. U prenamjenu bivšeg Pevecova centra uložili su 7 milijuna eura, a tu je sada i proizvodna linija za baterijske module za tajnog kupca. S nje bi za otprilike dvije godine trebale na tržište krenuti baterije, a proizvodit će ih potom nekoliko desetaka tisuća komada godišnje, govori nam Roman Šimović iz odjela projekata za kupce, dok pokazuje robotsku ruku kako slaže baterijske ćelije, kao jedini dio budućeg projekta koji smijemo vidjeti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako se radi o projektu koji bi trebao trajati nekih četiri, pet godina, tu se vidi dugoročno planiranje i povrat svega onog uloženog na čemu počiva i razvoj Nevere. Automobilska industrija nije igra na kratke staze, a upravo ovakvi projekti su oni koji tek trebaju Rimac Grupi početi donositi veliki kapital.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Jedan od takvih se nalazi i par metara dalje, gdje radnici sastavljaju baterije za Aston Martin Valkyrie. U istom prostoru priprema se proizvodna linija i za drugog kupca, no u Rimcu ne otkrivaju detalje tog projekta, ali jasno naglašavaju da su na Jankomiru ograničeni prostorom, jer petstotinjak ljudi je maksimum koji mogu imati i stoga što prije žele i krenuti s radom u novom Kampusu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako je Bugatti u vlasništvu Rimac Grupe, ovdje u Hrvatskoj je krenuo i razvoj sljedećeg Bugattijeva superluksuznog automobila, koji će se i dalje proizvoditi u francuskom Molsheimu, kao i od 1909. godine.

Foto: Rimac

- Od početka firme, do kraja prošle godine u proračun smo uplatili više od 44 milijuna eura, a od države smo dobili 3,2 milijuna - rekao je Marko Brkljačić i dodao da su od Europe dobili samo 8 milijuna eura. Istaknuo je kako se to odnosi na Rimac Automobile, a ne na projekte poput tvrtke P3 Mobility, koja je fokusirana na razvoj robotaksija.