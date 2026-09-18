ODUŠEVIO PLESAČE
VIDEO Daj zapleši linđo: Kineski hit robot nakon sprinta bacio se i na plesni podij, pogledajte ga
PEKING - Humanoidni robot Tiangong zaplesao je s ljudima na otvorenju Tjedna umjetnosti i tehnologije u Pekingu. Robot, poznat po nastupima na sportskim natjecanjima, sada pokazuje i umjetničke sposobnosti. Zahvaljujući snažnim zglobovima i posebnim algoritmima za kontrolu pokreta, može precizno oponašati pokrete profesionalnih plesača. Posjetitelji su njihov nastup opisali kao iznenađujuće prirodan i skladan.