VIDEO Hubble je dosad otkrio više od 6000 svjetova, a njegov nasljednik donijet će revoluciju

Svemirski teleskop Hubble dosegnuo je nevjerojatnu prekretnicu, doprinijevši otkriću više od šest tisuća novih svjetova izvan našeg Sunčevog sustava. U zajedničkoj misiji, NASA i ESA proslavile su otkriće više od 6000 svjetova, što predstavlja ključan trenutak u potrazi za planetima sličnima Zemlji i odgovoru na prastaro pitanje jesmo li sami u svemiru. Broj potvrđenih egzoplaneta neprestano raste, a najnoviji podaci govore o 6.286 potvrđenih svjetova.

Od nule do tisuća u tri desetljeća

Kada je Hubble lansiran 1990. godine, astronomi nisu poznavali niti jedan planet izvan našeg Sunčevog sustava. Revolucija je započela 1995. otkrićem prvog egzoplaneta, 51 Pegasi b, koji kruži oko zvijezde slične Suncu. Od tada, zahvaljujući Hubbleovoj nevjerojatnoj preciznosti i sposobnosti promatranja u ultraljubičastom spektru, znanstvenici su dobili uvid u atmosfere udaljenih svjetova, prateći plinove koji bježe u svemir i otkrivajući egzotične planete kakve ne možemo ni zamisliti u našem sustavu. NASA je u priopćenju istaknula raznolikost ovih novih svjetova.

"Od užarenih 'vrućih Jupitera' do misterioznih 'super-Zemalja' i napuhanih plinovitih divova, svako novo otkriće proširuje naš pogled na galaksiju i produbljuje naša najstarija pitanja. Njegove studije pokazale su planete koji su oblika ragbijaške lopte, koji isparavaju u svemir ili su tamni poput svježeg asfalta, a svaki od njih svjedočanstvo je mašte prirode."

Danas se egzoplaneti otkrivaju različitim metodama, od kojih je najdominantnija metoda tranzita, koja mjeri sićušno smanjenje sjaja zvijezde kada planet prođe ispred nje. Ova raznolikost otkrivenih svjetova - od planeta prekrivenih lavom do stjenovitih svjetova većih od Zemlje - pomaže znanstvenicima da bolje razumiju kako planetarni sustavi nastaju i evoluiraju.

Umjetna inteligencija ubrzava potragu

Potraga za novim svjetovima ulazi u novu, uzbudljivu eru. Hubble danas udružuje snage s NASA-inom novom generacijom opservatorija, poput moćnog teleskopa James Webb i satelita TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), kako bi istražili ove svjetove u još većim detaljima. Nedavni proboj dogodio se kada su znanstvenici, koristeći se strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom, analizirali golemu količinu podataka koje je prikupio TESS.

Ova nova studija, koja je pregledala podatke s 83 milijuna zvijezda, identificirala je više od deset tisuća novih potencijalnih egzoplaneta. Iako ti kandidati zahtijevaju daljnju potvrdu, ovaj ogroman broj obećava značajno povećanje broja poznatih svjetova u bliskoj budućnosti. Jedan od kandidata, TIC 183374187 b, već je potvrđen kao planet tipa "vrući Jupiter", što dokazuje učinkovitost ove nove metode. Kombinirani napori ovih teleskopa razotkrivaju od čega su ti planeti sačinjeni, kako se razvijaju i bi li neki od njih mogli skrivati život.

Pogled u budućnost istraživanja

Dok slavimo prelazak praga od šest tisuća potvrđenih egzoplaneta, znanstvena zajednica s nestrpljenjem gleda prema budućnosti i idućih šest tisuća otkrića koja nas čekaju iza kozmičkog horizonta. Nekoliko nadolazećih misija obećava revoluciju u našem razumijevanju galaksije.

Svemirski teleskop Nancy Grace Roman

S lansiranjem planiranim za rujan 2026. godine, ovaj NASA-in teleskop imat će vidno polje sto puta veće od Hubblea. Očekuje se da će otkriti desetke tisuća novih egzoplaneta koristeći metodu gravitacijskog mikrolećanja. Njegov napredni koronagraf omogućit će i izravno snimanje velikih egzoplaneta blokiranjem zasljepljujuće svjetlosti njihovih matičnih zvijezda, dajući nam prve prave slike tih dalekih svjetova.

Europske misije PLATO i ARIEL

Europska svemirska agencija (ESA) također priprema dvije ključne misije. PLATO, čije se lansiranje očekuje krajem 2026. ili početkom 2027., usredotočit će se na pronalaženje i karakterizaciju stjenovitih planeta u nastanjivim zonama oko zvijezda sličnih Suncu. Nedugo nakon njega, oko 2029. godine, misija ARIEL provest će prvi veliki popis kemijskog sastava atmosfera oko tisuću poznatih egzoplaneta, tražeći biomarkere koji bi mogli ukazivati na postojanje života.

*uz korištenje AI-ja