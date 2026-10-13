VIDEO Hyundai Bayon je veći i puno ozbiljniji: Među prvima smo sjeli u obnovljeni auto

STRAŠNE POSLJEDICE

VIDEO Zaklon našli u šatorima ispred srušenih kuća u Panami Obitelji u Panami nakon razornog potresa magnitude 7,7 utočište traže u šatorima ispred uništenih domova, a snimke iz zraka prikazuju urušeni hotel na plaži Venao. U Tonosiju se Yineidys DeGracias vratila u teško oštećenu kuću i zatekla ruševine u spavaćoj sobi u kojoj je spavala s 20 dana starom bebom. Tijekom potresa zaštitila je dijete dok su blokovi padali na nju, a potom je pobjegla iz zgrade. Vlasti su proglasile izvanredno stanje.

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