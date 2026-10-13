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STIŽE NA PROLJEĆE

VIDEO Hyundai Bayon je veći i puno ozbiljniji: Među prvima smo sjeli u obnovljeni auto

Novi Hyundai Bayon narastao je i dobio robusniji dizajn, zbog čega sada više podsjeća na SUV. Dugačak je 424,5 cm, a prtljažnik prima 440 litara. U kabini su dostupni zasloni od 12,3 inča, bežični Apple CarPlay i Android Auto te fizičke komande. U početku stiže s 1,0-litrenim turbobenzincem od 90 ili 115 KS, a kasnije i hibridom od 138 KS. Dolazak u Hrvatsku očekuje se na proljeće, cijene nisu poznate.

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Ovo je novi Hyundai Bayon, već smo sjeli u njega VIDEO
Ovo je novi Hyundai Bayon, već smo sjeli u njega | Video: autostart.hr
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Kralj Žira dužan porez. Država će ga pokušati naplatiti

Misteriozni Draš spominje se u istrazi o otpadu kao netko tko je Šinceku mogao riješiti probleme. Da nisu krivi za brutalno premlaćivanje 16-godišnjaka na riječkom sudu se izjasnila zloglasna braća Josip i Tihomir Vinković

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Kralj Žira dužan porez. Država će ga pokušati naplatiti VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Kralj Žira dužan porez. Država će ga pokušati naplatiti | Video: 24sata/Video
ROBOTAXI

VIDEO Pogledajte kako Rimčev Verne vozi sam od Buzina do Zračne luke Franjo Tuđman

Verne (tvrtka Mate Rimca) i kineski partner Pony.ai pokrenuli su testne vožnje robotaksija bez sigurnosnog operatora u vozilu na 22 kilometra dugoj dionici između Verneova sjedišta u Buzinu i Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu.

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Verne testira autonomnu vožnju od Buzina do Zračne luke Zagreb VIDEO
Verne testira autonomnu vožnju od Buzina do Zračne luke Zagreb | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell
IGRA BOJA

VIDEO Nebo se obojilo u zeleno i crveno: Spektakularni prizori polarne svjetlosti u Finskoj

Spektakularna polarna svjetlost obasjala je za vikend nebo iznad Rovaniemija u finskoj Laponiji. Zeleni i crveni odsjaji bili su vidljivi golim okom satima, a prizor se smatra najjačim od slične geomagnetske oluje u siječnju. Polarna svjetlost viđena je i dosta južnije, čak iznad Italije, Korzike i Ukrajine. Slični prizori očekuju se i idućih večeri.

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Polarna svjetlost iznad finske Laponije VIDEO
Polarna svjetlost iznad finske Laponije | Video: 24sata/reuters
STRAŠNE POSLJEDICE

VIDEO Zaklon našli u šatorima ispred srušenih kuća u Panami

Obitelji u Panami nakon razornog potresa magnitude 7,7 utočište traže u šatorima ispred uništenih domova, a snimke iz zraka prikazuju urušeni hotel na plaži Venao. U Tonosiju se Yineidys DeGracias vratila u teško oštećenu kuću i zatekla ruševine u spavaćoj sobi u kojoj je spavala s 20 dana starom bebom. Tijekom potresa zaštitila je dijete dok su blokovi padali na nju, a potom je pobjegla iz zgrade. Vlasti su proglasile izvanredno stanje.

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Zbog potresa u Panami stotine ostale bez domova VIDEO
Zbog potresa u Panami stotine ostale bez domova | Video: 24sata/Reuters
OPASNO MORE

VIDEO Rachel napravila kaos u Kaliforniji: Tropska oluja donosi razorne valove i jake vjetrove

KALIFORNIJA - Iako je tropska oluja Rachel oslabjela, dijelove Kalifornije i dalje pogađaju snažni valovi, obilna kiš Upozorenja na obalne poplave u području Los Angelesa ostaju na snazi do ponedjeljka ili utorka. Meteorolozi upozoravaju i na obilnu kišu te mogućnost bujičnih poplava, osobito u južnoj Kaliforniji i planinskim područjima.a i jaki vjetrovi. Zbog opasnosti od poplava zatvoreni su gatovi, a vlasti pozivaju građane da se drže podalje od mora.

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Snimke dronom prikazuju valove koji udaraju u kuće i obalu u južnoj Kaliforniji VIDEO
Snimke dronom prikazuju valove koji udaraju u kuće i obalu u južnoj Kaliforniji | Video: 24sata/reuters

OSTALO

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