VIDEO Igrice budućnosti: Legion Go Fold je prijenosna konzola kojoj se ekran može preklopiti

Na sajmu Mobile World Congress 2026 u Barceloni Lenovo je pokazao jedan od najzanimljivijih koncepata u svijetu prijenosnog gaminga – Legion Go Fold. Riječ je o uređaju koji ide korak dalje od popularnih Windows prijenosnih konzola, poput Legion Go linije kojojm je Lenovo već zauzeo ozbiljno mjesto na tržištu. I sada to sve spaja sa savitljivim ekranom.

Zaslon koji mijenja pravila igre

Legion Go Fold Concept temelji se na POLED zaslonu koji se može preklopiti s kompaktnih 7,7 inča na punih 11,6 inča. U sklopljenom stanju ponaša se kao klasični handheld, idealan za igranje u pokretu, u avionu ili na kauču. No kad se rasklopi, dobit ćeš osjetno veću radnu površinu od većine aktualnih handhelda. To znači bolji pregled kod FPS naslova, strategija ili zahtjevnijih igara gdje je vidno polje presudno. Za brze beat ‘em up igre možeš ostati na manjoj dijagonali, ali za ozbiljniji gaming 11,6 inča bi trebalo dati potpuno novu dimenziju iskustva. Barem tako to zamišlja Lenovo. U praksi, ne znam koliko bi ovo praktično izgledalo, s toliko pomičnih dijelova i kontrolerima koji se mogu spojiti ili odvojiti.

Četiri načina korištenja

Lenovo je koncept osmislio oko fleksibilnosti, pa uređaj podržava četiri različita načina rada:

Standard Handheld Mode – 7,7-inčni zaslon s pričvršćenim kontrolerima funkcionira kao klasična prijenosna konzola.

Vertical Split-Screen Mode – zaslon se može rasklopiti i postaviti vertikalno, čime se dobiva dvostruki prikaz. Na gornjoj polovici može se vrtjeti igra, a na donjoj walkthrough, stream ili dodatni sadržaj. Zanimljivo i za emulaciju retro dual-screen igara ili “bullet hell” naslove u portret modu.

Horizon Full Screen Mode – zaslon se rotira za 90 stupnjeva, kontroleri se ponovno pričvrste i koristi se puna 11,6-inčna površina za igranje.

Expanded Desktop Mode – ovdje Legion Go Fold pokazuje ambiciju da postane mini laptop. Uz ugrađeni kickstand i odvojivu bežičnu tipkovnicu s touchpadom, uređaj se pretvara u 11,6-inčni Windows prijenosnik. Desni kontroler može služiti kao vertikalni miš, slično kao kod Legion Go Gen 2.

Za putnike i multitaskere ovo je možda i najjača točka – jedan uređaj za lagani rad, pregled medija i ozbiljan gaming.

Naravno, ovdje se radi o konceptu i finalna verzija bi morala zadovoljiti brojne uvjete izdržljivosti.

Snaga ispod haube

Koncept pokreće Intel Core Ultra 7 258V procesor, uz 32 GB RAM-a, što daje dovoljno prostora za zahtjevnije igre i multitasking. Baterija kapaciteta 48 Wh trebala bi omogućiti solidnu autonomiju, pogotovo uz energetski učinkovit dizajn nove generacije Intelovih čipova.

Desni kontroler dodatno ima mali integrirani zaslon koji može služiti kao touchpad, prikaz performansi ili platforma za prilagodljive hotkeye, što pokazuje koliko Lenovo eksperimentira s novim načinima interakcije.

Koncept, ali s jasnom porukom

Legion Go Fold zasad je proof-of-concept uređaj, a ako Lenovo uspije ovaj koncept dovesti do komercijalne verzije bez kompromisa u težini, izdržljivosti i cijeni, mogli bismo gledati još jednu kategoriju hibridnih gaming uređaja.