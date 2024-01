VIDEO Isprobali smo Galaxy S24 na AI pogon: Vaš govor prevodi uživo kao u Zvjezdanim stazama

Umjetna inteligencija je u središtu pažnje nove generacije Galaxy telefona koje je Samsung upravo predstavio u San Joseu u Kaliforniji. Tri nova telefona, Galaxy S24, Plus i Ultra, stižu s dorađenim dizajnom, procesorima i materijalima te poboljšanim kamerama, ali gotovo svaki detalj telefona je pojačan uz pomoć umjetne inteligencije. Tako i u Samsungu ističu da ovom generacijom telefona ulaze u novu eru.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ... Samsung s24 | Video: Ivan Hruskovec/24sata

- Serija Galaxy S24 transformira našu vezu sa svijetom i pokreće sljedeće desetljeće mobilnih inovacija - rekao je TM Roh, predsjednik i voditelj Mobile eXperience Business-a u tvrtki Samsung Electronics.

AI mijenja pozive i olakšava život

Telefonski razgovori s ljudima na drugom jeziku, bilo da se radi o rezervaciji restorana na odmoru, ili pozivu kolegi u drugoj zemlji trebali bi biti lakši uz opciju Live Translate (Prijevod uživo). Ovo je rješenje u kojem imate dvosmjerni glasovni i tekstualni prijevod poziva uživo, a to smo i isprobali na primjeru rezervacije u korejskom restoranu. Na početku razgovora AI alat pojašnjava sugovorniku s druge strane da razgovor prevodi umjetna inteligencija, a vi normalno pričate na svojem jeziku. Trenutno podržava 13 jezika i treba imati strpljenja u procesu, ali potencijal je sjajan i podsjetio me na bazičnu verziju univerzalnog prevoditelja iz Zvjezdanih staza. Nije teško zamisliti kako bi za koju godinu ovakvi razgovori mogli teći puno brže, ali i za puno veći broj jezika.

Prevoditelj je još jedan sličan alat koji razgovore uživo na ekranu prevodi tako da vidite tekstualni prijepis onoga što je sugovornik rekao.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Chat Assist pomaže da pogodite ton razgovora, ovisno o tome u kojoj se društvenoj mreži nalazite ili u aplikaciji. Tako će vam nuditi drugačije reakcije i emojije ili fraze ovisno o tome razgovarate li s kolegom na poslu, ili se s prijateljima dogovarate za piće. I ovaj alat u Samsung tipkovnici uživo može prevoditi i čitati poruke na 13 jezika.

Notes Assist u aplikaciji Samsung Notes uz pomoć umjetne inteligencije može napraviti sažetke sastanka, a ako ste snimali više ljudi, alat za transkripciju prepoznat će sugovornike i napraviti i sažetak od onog što je svatko pričao.

Circle to search je novi alat koji su napravili s Googleom i to pravo za Galaxy S24. U Samsungu kažu da bi ovo trebala biti prekretnica u pretraživanju temeljenom na slikama.

Naime, stvar radi tako da dulje pritisnete tipku 'Home' i potom možete označiti ili okružiti što se nalazi na vašem ekranu. To može biti slika s Instagrama, kadar iz vaše kamere ili scena iz nekog videa, bilo što. Aplikacija će u istom ekranu vam pokazati rezultate, a za određena pretraživanja dobit ćete i generativne preglede koje pokreće AI, ali pružaju korisne informacije i kontekst cijelog upita.

Korisnici uređaja Galaxy S24 imaju potpunu kontrolu nad time koliko će svojim podacima dopustiti da poboljšaju AI iskustva, putem postavki napredne inteligencije koje mogu onemogućiti online obradu podataka za AI značajke. A što se tiče sigurnosti, Knox Matrix su unaprijedili pristupnim ključevima koji omogućuju praktičan pristup registriranim stranicama i aplikacijama na provjerenim uređajima preko digitalnih vjerodajnica.

ProVisual Engine mijenja fotografiju

Foto: Samsung

S24 je dobio i set alata koji bi trebali olakšati snimanje puno kvalitetnijih fotografija. Tako vam on nudi set podešavanja za svaku fotografiju, poput brisanja odraza ili nesretnih sjena, a Generative Edit može ispuniti dijelove slike koja je nakošena ili popuniti sliku kad ste pomaknuli objekt. Instant Slow-Mo može generirati dodatne sličice na temelju pokreta kako bi glatko usporio određene trenutke, a to možete napraviti i na vašim starim fotografijama. Značajke poput Super HDR prikaza sada se integriraju i u aplikacije za društvene mreže, poput Instagrama, kako bi imali bolji prikaz onog što ćete snimiti.

Foto: Samsung

Što se samih kamera tiče, Galaxy S24 Ultra dolazi s 200 mpx širokokutnom kamerom s f/1,7 blendom te optičkom stabilizacijom. Tu je i 12 mpx ultraširoka kamera te 50 mpx telefoto kamera s optičkom stabilizacijom i 5x optičkim uvećanjem i 10 mpx telefoto kamera s 3x optičkim uvećanjem te optičkom stabilizacijom slike. Prednja kamera snima fotografije od 12 mpx.

S24 i S24 Plus dijele sustav kamera, a kod njih glavnu riječ vodi širokokutna kamera od 50 mpx s optičkom stabilizacijom i f/1,8 blendom. Tu su i 12 mpx ultraširoka kamera te 10 mpx telefoto kamera s 3x optičkim uvećanjem. Sprijeda je jednaka kamera od 12 mpx.



Novi čipset i još bolje igranje na zelenijem Galaxyju

Kao i lani, Qualcomm je za Samsungov Galaxy prilagodio svoj najnoviji čipset, a sada je to Snapdragon 8 Gen3 koji zahvaljujući poboljšanjima omogućuje generativni AI na uređaju. Samsung ističe i da su poboljšali hlađenje uređaja, a uz podršku za ray tracing, igranje bi trebalo biti i ugodnije uz maksimalnu svjetlinu od 2600 nita te 120 Hz osvježenje ekrana. Što se pak S24 i S24 Plus tiče, ovi uređaji bi trebali dobiti Exynos ili Snapdragone, ovisno o tržištima.

Uz to, ekran štiti i Corningov Gorilla Armor koji, navodi se, ima do 75 manje odsjaja što bi također trebalo poboljšati ugođaj korištenja. Ultra inače dolazi sa 6,8-inčnim QHD+ ekranom, dok je na S24 on dijagonale 6,2 inča, a na Plusu 6,7 inča te svi podržavaju 120 Hz osvježenje.

Cijelu S24 seriju karakterizira još plosnatiji dizajn, s tanjim rubovima oko ekrana te ravnim bočnim stranicama.

Što se baterija tiče, Ultra dolazi s baterijom od 5000 mAh i podržava punjenje do 45W. S24 ima 4000 mAh, a Plus 4900 mAh kapacitet baterije. Plus također podržava punjenje do 45W, a jedino najmanji S24 ima punjenje na 25W.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata



Samsung navodi i da su povećali količinu recikliranih materijala, pa S24 sada po prvi put sadrži komponente izrađene od recikliranog kobalta i rijetkih elemenatai. U uređaju Galaxy S24 Ultra, minimalno 50% recikliranog kobalta korišteno je u baterijiii, a 100% recikliranih rijetkih elemenata ugrađeno je u zvučnikeiii.

Galaxy S24 također je prva Galaxy S serija koja je dizajnirana od recikliranog čelika i termoplastičnog poliuretana (TPU). Galaxy S24 Ultra sadrži minimalno 40% recikliranog čelika u zvučnicimaiv i uključuje minimalno 10% prethodno recikliranog TPU-a u bočnim tipkama i tipkama za glasnoću. Dodatno, svaki Galaxy S24 dolazi u kutiji za pakiranje napravljenoj od 100% recikliranog papirnog materijala. Galaxy S24 ima UL ECOLOGO® certifikatv, a njegov ugljični otisak izmjerio je i potvrdio The Carbon Trust.

Govoreći o materijalima, S24 Ultra je prvi Galaxy s okvirom od titanija koji bi trebao osigurati veću izdržljivost i dugotrajnost telefona.

S24 i Plus dolaze u oniks crnoj, mramorno sivoj te kobalt ljubičastoj i jantarno žutoj boji, kako navode iz Samsunga. Ultra pak ima titanij sivu i crnu te titanij ljubičastu i titanij žutu.

Objavili kad stižu kod nas

Galaxy S24 Ultra pametni telefon dostupan je po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1,499.00 €, Galaxy S24+ od 1,199.00 € i Galaxy S24 od 899.00 €.

S24 je dostupan u varijantama sa 8 GB RAM-a te 128/256/512 GB memorije, Plus dolazi sa 12 i 256/512 GB, dok se Ultra nudi sa 12 GB RAM-a te 256/512 GB te 1 TB.



Telefoni iz Galaxy S24 serije u pretprodaji su dostupni u ponudi gdje uz kupnju jednog od uređaja dobivate model s dvostrukom većim memorijskim prostorom po cijeni osnovne varijante.