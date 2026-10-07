FSD U HRVATSKOJ
VIDEO Iz prve ruke: Isprobali smo kako radi Teslin autopilot u Hrvatskoj, evo što ne radi dobro
Tesla je dobila zeleno svjetlo za Full Self-Driving (Supervised) u Hrvatskoj, a mi smo ga isprobali na relaciji Zagreb-Samobor. Automobil je samostalno upravljao, ubrzavao i kočio, pratio navigaciju, propuštao pješake i usporavao pred ležećim policajcima. Najveći je problem što ne izbjegava rupe i šahtove. Iako vozi vrlo uvjerljivo, FSD nije autonomna vožnja. Vozač cijelo vrijeme mora pratiti promet i biti spreman preuzeti kontrolu. U Hrvatskoj pretplata stoji 99 eura mjesečno.