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FSD U HRVATSKOJ

VIDEO Iz prve ruke: Isprobali smo kako radi Teslin autopilot u Hrvatskoj, evo što ne radi dobro

Tesla je dobila zeleno svjetlo za Full Self-Driving (Supervised) u Hrvatskoj, a mi smo ga isprobali na relaciji Zagreb-Samobor. Automobil je samostalno upravljao, ubrzavao i kočio, pratio navigaciju, propuštao pješake i usporavao pred ležećim policajcima. Najveći je problem što ne izbjegava rupe i šahtove. Iako vozi vrlo uvjerljivo, FSD nije autonomna vožnja. Vozač cijelo vrijeme mora pratiti promet i biti spreman preuzeti kontrolu. U Hrvatskoj pretplata stoji 99 eura mjesečno.

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Tesla u Hrvatskoj VIDEO
Tesla u Hrvatskoj | Video: autostart.hr
POZAMAŠNA ŽIVOTINJA

VIDEO KAKAV PRIZOR Morski slon zalutao na Copacabanu! Vlasti ogradile dio plaže

Mladi mužjak morskog slona ponovno se pojavio na plažama Rio de Janeira. U utorak, 6. listopada, stigao je na Copacabanu i privukao pozornost kupača i nadležnih službi. Stručnjaci vjeruju da ga je do gradske obale donijela hladna morska struja s juga. Životinja je već 2. listopada viđena na plaži Conrado. Vlasti su sada ogradile prostor oko nje kako bi spriječile približavanje znatiželjnika, a stručnjaci prate njezino ponašanje i zdravlje. Morski slonovi rijetko se pojavljuju u Riju jer uglavnom žive u hladnijim vodama južnije.

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Morski slon se drugi put pojavio na plaži u Riju VIDEO
Morski slon se drugi put pojavio na plaži u Riju | Video: 24sata/reuters
SUSRET NA POLJUDU

VIDEO Livaja pozdravio Luku Modrića i došao u svlačionicu

SPLIT - Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marko Livaja, kapetan Hajduka, nije propustio priliku susresti se s bivšim suigračima iz "vatrenih", prije svih Lukom Modrićem. Potom je produžio do svlačionice

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Susret Modrića i Livaje VIDEO
Susret Modrića i Livaje | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na gradilištu Termi Jodno u Sisku pronađene su bačve i ambalaža s povećanom koncentracijom žive, zbog čega su radovi obustavljeni, a u slučaj su se uključili policija i Državni inspektorat. Živa se povezuje s nekadašnjom kemijskom industrijom Radonja koja je proizvodila i fungicid Radosan. Tri žalbe stigle su na natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona... Predsjedništvo SDP-a želi izbaciti europarlamentarku Romanu Jerković zbog spornog putovanja u Strasbourg... Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić dobio je novu optužnicu zbog mita od 130 tisuća eura...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat | Video: 24sata/Video
OVO JE SJAJNO

VIDEO Hrvatski navijač postao pravi hit, evo kako je krenuo na Poljud: 'Svi se žele fotografirati'

SPLIT - Atmosfera je odlična, očekuje se pobjeda Hrvatske. Svi kad me vide, slikaju se. Nenormalno, neobično. Dobio sam bademantil na poklon, rekao nam je veseli navijač iz Kaštela u neobičnoj odjevnoj kombinaciji. Hrvatski navijači počeli su pristizati na Poljud na veliki dvoboj protiv moćne Španjolske

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Navijač u bademantilu VIDEO
Navijač u bademantilu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO 'Kako je dobro vidjeti vas opet!' Hit mladenci s Mundijala uživaju u fešti s navijačima...

SPLIT - Ashton i Zach Smith, mladenci iz Philadelphije koji su ostali oduševljeni hrvatskim navijačima na Svjetskom prvenstvu feštaju na splitskoj rivi uoči utakmice Hrvatrske i Španjolske. Tijekom SP-a, bračni par je upao u povorku hrvatskih navijača i s njima plesao, a tri mjeseca kasnije su stigli u Hrvatsku na poziv udruge "Mi Hrvati". Nakon rive doći će i na stadion!

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Mladenci u Splitu VIDEO
Mladenci u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

OSTALO

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