VIDEO Japan kreće na veliku misiju, žele prvi vratiti uzorke s Marsova mjeseca Fobosa

UTRKA U NJEMAČKOJ

VIDEO Kratke noge, velika trka: Jazavčari pokazali svoju brzinu Utrka jazavčara u Münchenu u nedjelju, 18. listopada, okupila je brojne vlasnike i njihove kratkonoge ljubimce. Uz glasno navijanje, poslastice i omiljene igračke, psi su jurili odvojenim stazama dugima 40 metara, raspoređeni u težinske kategorije. Organizatorica Denise Wenzel-Hinte kaže da događaj postaje sve popularniji: prije četiri godine imali su jednog izlagača i 30 pasa, a danas sa 150 izlagača ispunjavaju cijeli Motorworld. No jazavčari su poznati po tvrdoglavosti, pa vlasnicima nije preostalo drugo nego nadati se da će obećana nagrada njihove ljubimce dovesti do cilja.

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