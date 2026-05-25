VIDEO Kineski astronaut ostat će na postaji čak godinu dana

Kina je lansirala svoju misiju Shenzhou-23, u kojoj će jedan astronaut po prvi put provesti cijelu godinu u orbiti. Ovaj pothvat predstavlja ključan korak u ambicioznom planu Pekinga da pošalje ljude na Mjesec do 2030. godine. Raketa Dugi marš 2-F poletjela je u nedjelju iz lansirnog centra Jiuquan na sjeverozapadu Kine, noseći tri astronauta prema svemirskoj postaji Tiangong. Ova misija označava prvi svemirski let za jednog astronauta iz Hong Konga: Lai Ka-ying (43), koja je prethodno radila u policiji te autonomne pokrajine. Ostali članovi posade su svemirski inženjer Zhu Yangzhu (39) i bivši pilot zrakoplovstva Zhang Zhiyuan (39), kojima je ovo također prvi put da putuju u svemir. Kineska svemirska agencija (CMSA) potvrdila je da je lansiranje bilo "potpuni uspjeh" i da su astronauti u dobrom stanju. Posada se spojila sa svemirskom postajom Tiangong, što u prijevodu znači "Nebeska palača", koja se nalazi u orbiti od 2021. godine i služi kao ključna platforma za obuku i testiranje tehnologija.

Godina dana u mikrogravitaciji

Tijekom boravka na postaji, posada će provesti brojne znanstvene projekte iz područja znanosti o životu, znanosti o materijalima, fizike fluida i medicine. Ipak, ključni eksperiment bit će jednogodišnji boravak jednog od članova posade u orbiti kako bi se proučili učinci dugotrajnog izlaganja mikrogravitaciji. Podaci prikupljeni tijekom ovog pothvata bit će od presudne važnosti za kineske pripreme za buduće lunarne, a potencijalno i misije na Mars. Kineska svemirska agencija objavila je da će ime astronauta odabranog za ovaj zadatak biti objavljeno naknadno. Do sada su kineske posade na postaji Tiangong boravile u šestomjesečnim smjenama prije nego što bi ih zamijenila nova posada.

Izazovi dugog boravka u svemiru

Richard de Grijs, astrofizičar i profesor na Sveučilištu Macquarie u Australiji, istaknuo je da će glavni izazovi biti dugoročni učinci na ljudsko tijelo, uključujući gubitak gustoće kostiju, propadanje mišića, izloženost radijaciji, poremećaje spavanja te bihevioralni i psihološki umor. Također je naglasio važnost pouzdanih sustava za recikliranje vode i zraka te sposobnost upravljanja potencijalnim hitnim medicinskim slučajevima daleko od Zemlje. Prema njegovim riječima, Kina postojano gradi operativno iskustvo za održivu prisutnost na postaji Tiangong, a jednogodišnje misije važan su korak prema budućim lunarnim i potencijalno dubokosvemirskim ambicijama.

​- Godina dana u orbiti gura i opremu i ljude u drugačiji operativni režim u usporedbi s kraćim misijama Shenzhou iz ranijih faza programa - rekao je.

Nova svemirska utrka i kineski planovi

Misija Shenzhou-23 dio je kineskog cilja da spusti astronaute na Mjesec prije 2030. godine, u svojevrsnoj utrci s američkim programom Artemis. Dok Kina ubrzava svoje pripreme, NASA kroz svoj program također planira vratiti ljude na Mjesec, s ciljanim datumom slijetanja 2028. godine, te uspostaviti dugoročnu prisutnost kao odskočnu dasku za misije na Mars. U tom kontekstu, nedavni uspješni testovi rakete Starship tvrtke SpaceX, koja surađuje s Nasom, ključni su za američke planove. Peking aktivno testira opremu potrebnu za postizanje svog cilja, a orbitalni testni let nove svemirske letjelice Mengzhou zakazan je za 2026. godinu. Mengzhou će zamijeniti zastarjelu liniju Shenzhou i bit će dizajniran za prijevoz kineskih astronauta na Mjesec. Za slanje teške opreme i ljudi razvijaju se i snažne rakete nosači, Dugi marš 9 i Dugi marš 10.

Baza na Mjesecu kao dugoročni cilj

Dugoročni plan Kine uključuje izgradnju prve faze znanstvene baze s ljudskom posadom, poznate kao Međunarodna lunarna istraživačka postaja (ILRS), do 2035. godine. Taj projekt Kina razvija u suradnji s Rusijom i drugim partnerima, a planira se da baza bude smještena na južnom polu Mjeseca. Očekuje se da će se za izgradnju koristiti i napredne tehnike poput 3D printanja s lokalnim lunarnim tlom, što bi značajno smanjilo troškove i ovisnost o zalihama sa Zemlje.

Samostalan put i nova partnerstva

Kineski svemirski program značajno se proširio u posljednjih trideset godina, a Peking je uložio milijarde dolara u nastojanju da dostigne SAD, Rusiju i Europu. Kina je 2019. postala prva zemlja koja je spustila sondu Chang'e-4 na dalju stranu Mjeseca, a 2021. i rover na Mars. Važno je napomenuti da je Kina službeno isključena iz programa Međunarodne svemirske postaje (ISS) od 2011. godine, kada je SAD zabranio Nasi suradnju s Pekingom. Taj potez potaknuo je Kinu da razvije vlastiti projekt svemirske postaje i ubrza svoj samostalni svemirski program. Unatoč tome, Kina razvija vlastite međunarodne suradnje. Planira ugostiti prvog stranog astronauta, iz Pakistana, na postaji Tiangong do kraja ove godine. Također, u budućim lunarnim misijama, poput Chang'e 7, planira se nošenje instrumenata iz Egipta, Bahreina, Tajlanda i Švicarske.

*uz korištenje AI-ja