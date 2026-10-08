VIDEO Microsoft otkrio nova AI računala za napad na Apple, a stiže i nova era za Windowse

Microsoft je na prvom događaju uživo u posljednje dvije godine predstavio najnovije prijenosno računalo Surface Laptop Ultra i najavio velike promjene za Windows 11. Fokus je na hibridnoj inteligenciji i lokalnoj obradi podataka, a sve kako bi se moć umjetne inteligencije približila svakodnevnim korisnicima i programerima.

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Novo prijenosno računalo napada Apple

Zvijezda događaja u San Franciscu bio je novi Surface Laptop Ultra, prvo Microsoftovo računalo koje koristi Nvidijin novi sustav na čipu RTX Spark. Ovaj moćni procesor spaja Arm arhitekturu i grafiku temeljenu na Blackwell arhitekturi, čime Microsoft izravno izaziva Apple i njihove M procesore. Računalo dolazi s do 128 gigabajta objedinjene memorije, što mu omogućuje vrhunske performanse u igrama i razvoju umjetne inteligencije.

Početna cijena ovog uređaja iznosi 2.599 USD, a isporuke kreću već 16. listopada. Iako je primarno namijenjen programerima i profesionalcima, Microsoft je tijekom prezentacije pokazao kako se na njemu bez problema vrti nova igra Gears of War: E-Day. Time su dokazali da se resursi prijenosnika mogu prilagoditi zahtjevnim grafičkim zadacima i bez tradicionalne grafičke kartice.

Neki analitičari ističu kako bi visoka cijena i moćan adapter od 140 vata mogli ograničiti njegovu prenosivost za zahtjevne zadatke. Unatoč tome, prve reakcije stručnjaka pohvalile su kvalitetu izrade, a burze su pozitivno reagirale na Microsoftovu viziju budućnosti osobnih računala.

Foto: Manuel Orbegozo

Kutija s impresivnim performansama

Uz prijenosnik, predstavljen je i Surface RTX Spark Dev Box, robusni crni uređaj od anodiziranog aluminija koji više podsjeća na igraću konzolu nego na klasično računalo. Uređaj stoji 5.999 USD i namijenjen je najzahtjevnijim zadacima u razvoju umjetne inteligencije. Zanimljiv je detalj da su otvori za zrak na gornjoj strani dizajnirani po uzoru na konzolu Xbox Series X.

Na pozornici su se Microsoftovom šefu Satyi Nadelli pridružili izvršni direktor Nvidije Jensen Huang i voditelj odjela za Windowse Pavan Davuluri. Istaknuli su kako ova kutija nudi jedan petaflop snage, odnosno tisuću teraflopsa za izračune umjetne inteligencije. Dizajneri su ugradili točno tisuću otvora za ventilaciju kako bi simbolično prikazali tu impresivnu brojku.

Uređaj dolazi s predinstaliranom verzijom sustava Windows 11 koja je posebno optimizirana za lokalni rad s umjetnom inteligencijom. Zahvaljujući velikoj količini radne memorije i moćnoj Nvidijinoj grafici, programeri sada mogu testirati velike jezične modele izravno na svom stolu, bez potrebe za oslanjanjem isključivo na poslužitelje u oblaku.

Foto: Manuel Orbegozo

Nova era za Windowse i Copilot

Hardver je bio samo jedan dio priče, dok su softverske novosti usmjerene na uvođenje lokalnih agenata umjetne inteligencije u svakodnevni rad. Microsoftov asistent Copilot dobiva veliki redizajn i sada će biti podijeljen u tri glavne kartice. Prva kartica služi za osnovnu interakciju s jezičnim modelima, druga omogućuje programiranje aplikacija čak i onima bez iskustva, dok je treća namijenjena nadzoru autonomnih agenata.

Nadolazeće ažuriranje za Windows 11 ove jeseni donosi i potpuno novo iskustvo pretraživanja. Korisnici više neće morati otvarati upravljačku ploču ili postavke sustava kako bi prilagodili prikaz, jer će se brojne sistemske radnje moći izvršiti jednostavnim upisivanjem naredbe u traku za pretraživanje. Ovaj pristup omogućuje brže i intuitivnije upravljanje računalom.

Kako bi umirio korisnike koji brinu o sigurnosti i privatnosti podataka, Microsoft uvodi sigurnosni okvir nazvan Microsoft Execution Containers, koji agente drži u izoliranom prostoru. Administratori će moći točno pratiti što svaki agent radi i postaviti mu jasne granice. Ovaj koncept, koji Microsoft naziva hibridnom inteligencijom, označava odmak od rješenja temeljenih isključivo na oblaku i stavlja naglasak na lokalnu obradu podataka na samom uređaju.

*uz korištenje AI-ja