CIJENE SE JOŠ ČEKAJU
VIDEO Ovako izgleda Hyundai Tucson N Line, ovo su noviteti
Hyundai je predstavio novi Tucson N Line, sportskiju izvedbu svojeg SUV-a u kojoj su glavne promjene na izgledu i opremi. Prepoznaje se po agresivnijim odbojnicima, detaljima u boji karoserije i 20-inčnim aluminijskim naplatcima. Kabina donosi crne obloge, crvene detalje i sportska sjedala, ali zadržava prostranost i praktičnost standardnog modela. Ponuda motora ostaje ista, uključujući benzinsku, hibridnu i plug-in hibridnu izvedbu. Cijene za Hrvatsku još nisu objavljene.