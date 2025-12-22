VIDEO Prvi dojmovi: Isprobali smo izdržljivi Honor Magic8 Lite

Honorovi ‘Lite’ modeli koji dolaze neposredno prije njihovih top modela s Pro oznakom, već nekoliko godina rade pravi dar-mar u srednjoj klasi telefona s pomicanjem onog što se očekuje za ove uređaje. Lanjski model imao je izdržljivu bateriju u jednako izdržljivom kućištu, a ove su godine odlučili to sve podići za jednu razinu. Magic8 Lite tako je dobio još veću bateriju, ekran impresivne svjetline, fantastičnu zaštitu i dobru kameru.

Ekstremni snagator

Telefon karakterizira ravan trendi dizajn, a kućište je za dlaku veće nego u prethodnika, pa je tako narastao i ekran sa 6,78 na 6,79 inča. Zbog tih ravnih rubova telefon možda djeluje većim nego što jest, ali daje osjećaj sigurnosti u ruci. Kućište je čvrsto i telefon u startu ostavlja dojam robusnosti, a Honor ističe tu ojačanu konstrukciju telefona, njegovu IP69 zaštitu, što znači da može izdržati i vruću vodu pri visokom tlaku te novim staklom.

Pokretanje videa... 00:18 Honor Magic8 Lite | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Iz Honora su rekli i da slobodno telefon mučimo na načine koji bi mnogima izazvali razne stresne reakcije. Bacali smo ga po parketu, pločicama s raznih visina (izdržljiv je do 2,5 metara), zamrznuli smo ga u škrinji i odlomili iz komada leda. Grebanje oštrim predmetima, udarci.. ništa nije ostavilo tragove na uređaju ili na performansama.

Sve su ovo stvari koje su prilično ekstremne i vjerojatno velika većina telefona neće doživjeti, ali dobro je znati da može izdržati to.

Ekran

Magic 8 Lite dolazi s velikim 6,79-inčnim OLED zaslonom visoke razlučivosti koji je iznimno svijetao (do maksimalnih 6000 nita) i vrlo ugodan za korištenje. Rezolucija mu je 1200x2640 piksela, a bez obzira koristim li ga vani ili u zatvorenom prostoru, vidljivost je odlična.

Uz 120 Hz osvježavanje, sve izgleda glatko i fluidno, od skrolanja društvenih mreža do gledanja videa. Iako je telefon fokusiran na izdržljivost, ekran djeluje moderno i premium, bez kompromisa u kvaliteti prikaza.

Performanse

Pogoni ga Snapdragon 6 Gen 4 procesor koji se u svakodnevnom radu pokazao vrlo pouzdanim zajedno s 8 GB RAM-a te 256/512 GB memorije.

Aplikacije se otvaraju brzo, multitasking prolazi bez trzanja, sve je u svakodnevnom radu prolazilo prilično stabilno i glatko tijekom par dana s uređajem. Multimedija, komunikacija, povremeno igranje, glazba, fotkanje, sve je to odradio bez teškoća, iako ovo nije flagship čipset.

Baterija

Baterija je najveći adut Magic 8 Litea. Kapacitet od 7500 mAh odmah se osjeti u svakodnevnom korištenju. Bez problema izdržava cijeli dan intenzivne upotrebe, a uz umjereno korištenje ovo može biti i telefon za tri dana na jednom punjenju. A u to ćemo se uvjeriti kad nam telefon dođe na nešto dulji test.

Podržava 66W žičano punjenje i treba mu otprilike sat i deset minuta da se napuni. Podržava i reverzibilno punjenje od 7,5W, a uz ovakvu bateriju možete poslužiti i kao powerbank za prijatelje. Nema bežičnog punjenja, ali s ogromnom baterijom to i nije neki minus.

Softver

Telefon dolazi s MagicOS-om 9 temeljenim na Androidu 15. Sučelje je pregledno, brzo i intuitivno, bez osjećaja pretrpanosti. Sve je postavljeno logično, a sustav pametno upravlja resursima i baterijom.

Softver ne pokušava impresionirati nepotrebnim trikovima, već je fokusiran na stabilnost i dugoročno pouzdano iskustvo, što savršeno odgovara karakteru ovog uređaja. Tu su i neke dodatne AI novine i alati, a odlično je što smo i na Liteu vidjeli moćni AI prevoditelj koji omogućuje da prevodite na hrvatski sa cijelog niza jezika i tako lakše komunicirate bilo gdje.

Pokretanje videa... 00:43 Honor Magic8 AI prevoditelj | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Magic8 Lite bi trebao dobiti 6 godina ažuriranja softvera, a uz izdržljivo kućište i moćnu bateriju, ovo je telefon koji bi lako i mogao dočekati novi Android tamo 2030. godine.

Kamere ukratko

Glavna kamera od 108 MP daje oštre i detaljne fotografije u većini situacija, a uz nju se nalazi tek 5 mpx širokokutna s f/2,2 blendom. U ovoj klasi bi očekivali i treću kameru. Sprijeda se nalazi 16 mpx selfie kamera.AI obrada dodatno pomaže u poboljšanju snimaka.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s Honora Magic8 Lite.