VIDEO Prvi u Hrvatskoj isprobali smo Terminator mobitel: Ovako radi novi Honor Robot Phone

PLUTAO LEDENIM MOREM

VIDEO Dječaka spasili nakon 2 dana plutanja na prevrnutom brodu! 'Živio je od molitve...' Derek Parker Aghnaanga (15) preživio je gotovo dva dana na prevrnutom čamcu u ledenim vodama Beringova mora kod Aljaske. Bio je sam, bez hrane i vode, nakon što su njegov stariji brat i rođak izgubili život u nesreći. Njegova majka Vina kasnije je na Facebooku napisala da se Derek tijekom cijelog iskušenja nije predavao "Živio je od molitve, bez hrane i vode. Volim te, sine“, napisala je. Kapetan broda koji ga je spasio rekao je da je bio impresioniran dječakovom snagom."To je jedan nevjerojatno čvrst klinac“...

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