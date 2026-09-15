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KAKVA INOVACIJA

VIDEO Prvi u Hrvatskoj isprobali smo Terminator mobitel: Ovako radi novi Honor Robot Phone

Na probu nam je stigao prvi HONOR Robot Phone, koji je nedavno predstavljen u Kini. Spojili su mobitel i akcijsku kameru, pa ima motorizirani 4-DoF gimbal koji pomiče sustav kamera i može vas pratiti. Tu su glavna kamera od 200 MP, 200 MP periskopska telefoto kamera i 50 MP ultraširoka kamera. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5, ima bateriju od 7060 mAh i punjenje od 120 W. U Kini cijena kreće od oko 1283 eura. Uskoro donosimo prve dojmove.

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Honor Robot Phone VIDEO
Honor Robot Phone | Video: Ivan Hruškovec/24sata
'VRATIT ĆEMO SE JAČI'

VIDEO Svi čekaju kiše, štete su ogromne, ovako nakon požara izgleda resort Gava na Braču

BRAČ - Šteta je velika, zbrajamo i saniramo. Dvjesto gostiju smo morali evakuirati. Uputili smo ih prema moru, gdje su ih čekale brodice. Pristigao je i brod koji je mogao primiti 500 osoba. Ostale hotelske kuće na Braču su ponudile smještaj za naše goste, a turističke agencije su u međuvremenu organizirale prijevoz gostiju do njihovih odredišta - govori nam direktorica hotelskog naselja Gava Maja Novak.

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Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača VIDEO
Milna: Reportaža s opožarenog područja otoka Brača | Video: 24sata/pixsell
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Dva eurogola, pogodak debitanta i drama na kraju! Evo kako se Gorica spasila poraza

GORICA - VARAŽDIN 2-2 U senzacionalnoj utakmici na kraju sedmog kola Gorica i Varaždin podijelili su bodove. U 23. minuti Bogojević je fenomenalno pogodio, a samo četiri minute poslije na isti je način uzvratio Mamić. Akrap je u 85. minuti doveo Varaždince na korak do pobjede, no u sudačkoj nadoknadi Cvijanović je zabio za konačnih 2-2 i podjelu bodova.

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Golovi na utakmici Gorica - Varaždin VIDEO
Golovi na utakmici Gorica - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima: Gotovo 106 tona otpada, plastike i tekstila u velikim vrećama dovela tvrtka Slovenca, osnovana za euro. Stiže Znanstveni savjet za Gospić, ali i zakon o otpadu. I danas gorjelo na Braču. Pet policajaca udaljeno s posla dok traje postupak zbog femicida u Slatini. Od ponoći poskupljuju dizel i benzin, za šest centi.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': I Otok pliva u smeću, građani su ogorčeni zbog 106 tona otpada! | Video: 24sata/Video
STIGLI UČENICI, PROFESORI, RODITELJI...

VIDEO Poslušajte što su sve rekli na prosvjedu u Zagrebu: Operativni djelatnik nije Rambo

Nakon napada u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi, u kojem su izbodeni učenik i zaposlenica škole, roditelji i učenici izašli su u ponedjeljak na prosvjed tražeći strože sigurnosne mjere, veće ovlasti za pregled učenika te veću odgovornost roditelja i institucija. Među više desetaka prosvjednika, uglavnom učenika, našli su se transparenti poput "Smatrate li ovo dječjom igrom" i "Kad škola postane mjesto straha, gdje se onda možemo osjećati sigurno?".

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Zagreb: Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo kolegu učenika VIDEO
Zagreb: Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo kolegu učenika | Video: 24sata/pixsell
PLUTAO LEDENIM MOREM

VIDEO Dječaka spasili nakon 2 dana plutanja na prevrnutom brodu! 'Živio je od molitve...'

Derek Parker Aghnaanga (15) preživio je gotovo dva dana na prevrnutom čamcu u ledenim vodama Beringova mora kod Aljaske. Bio je sam, bez hrane i vode, nakon što su njegov stariji brat i rođak izgubili život u nesreći. Njegova majka Vina kasnije je na Facebooku napisala da se Derek tijekom cijelog iskušenja nije predavao "Živio je od molitve, bez hrane i vode. Volim te, sine“, napisala je. Kapetan broda koji ga je spasio rekao je da je bio impresioniran dječakovom snagom."To je jedan nevjerojatno čvrst klinac“...

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Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... VIDEO
Dječak (15) 2 dana plutao na prevrnutom čamcu u moru kod Aljaske! Jedini je preživio... | Video: 24sata/Reuters

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