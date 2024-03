VIDEO Robopsa izveli u šetnju u Velikoj Gorici: 'Ima našu pamet, mogao bi pomoći u spašavanju'

Inovacija iz područja robotike dolazi iz velikogoričke tvrtke Notum Robotics. Riječ je o fascinantnom robotskom psu koji je napravljen kako bi revolucionirao različite industrije i sektore. Iako nije unikatni proizvod već komercijalni, njegova jedinstvenost leži u programiranju i načinu na koji se koristi.

- Robot pas se radi po narudžbi. Ono što je zapravo unikatno i inovativno su naša softverska rješenja. Samo platforma kao takva ne radi ništa posebno bez daljinskog upravljača. Poanta je da ta platforma bude autonomna, da bez ljudske intervencije i s minimalnim održavanjem izvršava zadatke prema svojem programu da se snalazi u nepoznatim okolnostima i po nepoznatom terenu - rekao nam je Milan Rajčević, vlasnik i direktor tvrtke Notum Robotics.

Mogućnosti su neograničene

Primjene ovog robo-psa mogu biti raznolike. Jedna od mogućnosti je korištenje u spašavanju, gdje bi robo-pas mogao pružiti pomoć u teško dostupnim područjima ili opasnim situacijama. Umjesto da ljudi riskiraju svoje živote, robotski pas može istražiti opasna područja i pružiti važne informacije. Također, ovaj uređaj može se koristiti za snimanje na teško dostupnim mjestima gdje ljudski pristup nije moguć ili je ograničen.

- Puni se do 24 sata zbog tehnologije baterije. U operativnom stanju s opterećenjem od 15 kilograma može raditi do tri sata. Može trčati brzinom do 20 km/h ako ga malo preopteretimo. No uobičajena brzina njegovog kretanja je brzina kretanja hoda čovjeka, da ne bi izgledao zastrašujuće i da ne plaši ljude. Trenutno nije vodootporan, na tome radimo, ali s vremenom može postati vodootporan i vatrootporan za širi spektar primjena - pojasnio je Rajčević.

Cijena ovisi o opremi

Platforma je naravno za prodaju, ali cijena uvelike ovisi o načinu primjene.

- Znači klijent može odabrati drugačije senzore, drugačiju platformu za edge processing umjetne inteligencije, platformu za samopunjenje... Sve to utječe na konačnu cijenu proizvoda - kazao je Rajčević.

