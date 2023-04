VIDEO Starship eksplodirao na prvom letu, ali Musk ne tuguje: 'Puno smo naučili za novi test'

Povijesni prvi let za Muskov Starship završio je spektakularnom eksplozijom nekoliko minuta nakon što je divovska raketa, visoka 120 metara, poletjela iz baze u Teksasu.

No, u SpaceX-u nije bilo previše tuge.

Foto: SPACEX

Uoči leta, Musk je govorio da je glavni cilj da se ne razlete na rampi. To su uspjeli. Raketa koja bi trebala pokrenuti novo svemirsko doba je poletjela, opet nakon kraće odgode koja je mnoge zabrinula. Par minuta kasnije raketa je stigla do visine od gotovo 40 kilometara, no Starship se nije uspio odvojiti od donjeg stupnja, koji se zove Super Heavy.

Foto: SPACEX

Foto: GO NAKAMURA

Raketa se počela nekontrolirano rotirati i gubiti visinu i potom se razletjela.

Foto: JOE SKIPPER

Foto: GO NAKAMURA

- Čestitke timu u SpaceX-u na uzbudljivom testnom lansiranju Starshipa. Puno smo naučili za sljedeći test koji će biti za par mjeseci - napisao je Musk uz snimke prvog testa velike rakete.

Starship je letjelica koja bi 2025. trebala povesti i astronaute nazad na Mjesec, a ispod nje se nalazi pogonska raketa Super Heavy i ovo bi trebalo biti prvo lansiranje cijelog sustava.

U budućnosti će se i ove rakete vraćati na Zemlju kako bi se više puta koristile.

Osim na Mjesec, Musk planira Starship slati i na Mars. No da bi imao goriva za taj let, planiraju ga u orbiti dopuniti gorivom s drugog Starshipa i na taj način spustiti cijenu same misije do Marsa.