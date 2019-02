Virgin Galactic povezao prvu putnicu u svemir: Stižu turisti

Svemirski turizam više nije tek puka vizija budućnosti - Virgin Galactic lansirao je raketu u orbitu, a posadu je činilo troje ljudi među kojima je bila i Beth Moses, glavna instruktorica astronautkinja u Virgin Galacticu.

Prema priopćenju Virgina, Moses je putovala u kabini i ustala se iz svojeg sjedala kako bi stekla što bolji osjećaj putovanja u kabini za putnike - turiste, jer će upravo ona pripremati buduće putnike za letenje.

Our Chief Astronaut Trainer Beth Moses was on board SpaceShipTwo as the third crew member – she experienced zero-g float time as SpaceShipTwo reached apogee today.

Virginova VSS Unity raketa dizajnirana je za letenje do ruba svemira, odnosno granice između Zemljine atmosfere i vanjskog svemira, gdje putnici mogu na nekoliko minuta mogu osjetiti bestežinsko stanje.

Povijesni let Virgin Galactica, svemirske kompanije milijardera Richarda Bransona, dogodio se još krajem prošle godine, kada je VSS Unity odletjela na visinu od 82,7 kilometara, granicom koju mnogi smatraju početkom svemira.No, za one koji se ne slažu s tom definicijom granice, to je bio prvi svemirski let s ljudskom posadom iz Sjedinjenih država od 2011. godine.

So proud of the teams at our space companies who are opening up space to change the world for good:

— Richard Branson (@richardbranson) February 23, 2019

Lansiranjem u petak, kompanija je pokazala da može ponoviti let i to s tri člana posade, umjesto kao do sada kada su u letjelici bili samo dva pilota. Iz pustinje Mojave u Kaliforniji, nosač WhiteKnight Two je doveo VCC Unity na visinu od oko 13,7 kilometara, a kormilo su potom preuzeli piloti Dave Mackay i Mike Sooch Masucci, koji su se s raketom popeli na visino od 89,9 kilometara - najveću visinu do koje je ta letjelica dosegla. Tijekom testiranja, letjelica je ostvarila i brzinu tri puta bržu od brzine svjetlosti, piše The Verge.

Baš kao i prilikom testnog leta u prosincu prošle godine, letjelica je u suradnji s NASA-om u svemir ponijela i teret za istraživanja svemirskih letova kroz NASA’s Flight Opportunity Program, a letjelica je dodatno nosila i teret koji je oponašao težinu koju će letjelica imati kada u svemir ode s turistima.

Lovely footage of take-off. WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo continue to rise to release altitude.

Virgin planira još nekoliko letova tijekom godine, a kompanija je najavila i preseljenje na novu lokaciju u Novi Meksiko, iz koje će na kojoj će pokrenuti program komercijalnih letova. Iako još nemaju točan datum, Branson je izjavio kako se nada da će on sam letjeti s VSS Unity već u ljeto, po mogućnosti na obljetnicu misije Apollo 11 slijetanja na Mjesec.