Testirali smo VW Multivan: Luksuzan i prostran automobil za jako velike obitelji i posao

Još od kultnog T1 'Bullija' Volkswagenova kombi vozila su stekla status ikone. Kroz više od sedam desetljeća proizvodnje izmijenilo se sedam generacija ovog automobila, a mi smo testirali posljednju, T7.

Volkswagenovi kombiji pokazali su se izuzetno izdržljivima, dugotrajnima što im je donijelo veliku popularnost i odlične prodajne rezultate. Uz Mercedesove modele trenutno dominiraju segmentom biznis shuttle prijevoza, a izuzetno su popularni i kao obiteljska vozila. Naravno, samo za one koji zaista trebaju ili žele toliko prostora.

Novi T7 vrlo je impresivan kombi. Dizajn je vrlo prepoznatljiv, maštovit i jedinstven u klasi u kojoj baš i nema nekih maštovito dizajniranih konkurenata. Svojim izgledom T7 'odaje počast' prvom T1. Iako nimalo ne sliči na njega, nešto u dizajnu nas ipak podsjeća na upravo taj kultni model iz pedesetih godina prošlog stoljeća.

Izvedba Multivan, kakvu smo i testirali, je najluksuznija u ponudi i najčešće se koristi za ranije spomenute poslovne potrebe te kao obiteljski auto. Veliki kombi zaista impresionira kada uđete u njega. Od vozila gotovo pet metara dužine i 191 centimetara visine očekuje se raskošna prostranost. I doista, Multivan je zaista jako prostran, no to nije ono što najviše fascinira. Mnogo više nas je oduševila praktičnost i opremljenost.

Automobil ima sedam sjedala: dva sprijeda, dva u sredini i tri u trećem redu s dovoljno mjesta za udoban smještaj sedam odraslih osoba. Tu je i vrlo velik prtljažnik. Dovoljno velik za obitelj s petero djece. Sva sjedala su smještena na šinama te ih je moguće pomicati po potrebi. Također moguće ih je i izvaditi te tako dobiti do 3672 litre prtljažnog prostora. Sama sjedala mnogo su lakša nego što smo to navikli kod drugih sličnih kombi vozila tako da i njihovo vađenje nije problematično.

Sjedala u srednjem redu moguće je i okrenuti u smjeru suprotnom od smjera vožnje. Između prva dva reda sjedala smještena je ogromna središnja konzola s raznim pretincima i držačima koju je također moguće pomicati po šinama. Ona krije dodatno iznenađenje. Uz par jednostavnih zahvata za desetak sekundi moguće ju je pretvoriti u praktični stol i tako u stražnjem dijelu automobila možete dobiti pravi mali dnevni boravak na kotačima. Mogućnosti raznih konfiguracija unutrašnjosti su nas oduševile.

A oduševio nas je i luksuz. Ovaj automobil prepun je serijske i dodatne opreme koja je na razini luksuznih limuzina. Dio opreme donosimo na kraju teksta u popisu, a ovdje ćemo spomenuti samo ono što nas je najviše dojmilo. Veliki panoramski krov pušta mnogo svjetla u unutrašnjost, ambijentalno osvjetljenje je impresivno, klima trozonska...

Još je impresivnije vozačevo okruženje. Pred njim su vrhunski digitalni instrumenti i HUD zaslon na vjetrobranskom staklu, dok je dodirni zaslon u sredini dijagonale 10 inča. Put osvjetljavaju napredna LED Matrix svjetla koja se automatski prilagođavaju prometu. I oko vozača je obilje praktičnih pretinaca.

Pogon testiranog automobila je prilično neobičan za ovu vrstu vozila. U klasi u kojoj dizeli čine više od 90 posto pogona plug-in hibridni pogon prava je rijetkost. Provjereni Volkswagenov sustav ima benzinski motor od 1,4 litara, elektromotor i ukupno 218 KS. Punjiva baterija omogućava realni doseg u gradskom prometu od 40 do 50 km, ovisno o stilu vožnje. To znači da se, ovisno o tome kako često punite možete voziti uz vrlo nisku potrošnju.

Konkretno, deklarirana potrošnja ovog auta iznosi 1,7 l/100 km, no realna može biti u vrlo širokom rasponu. Od nula litara kad svakodnevno punite i dnevno vozite manje od 40 kilometara do oko 10 litara koliko ćete trošiti uz agresivniju vožnju u gradu. Ukupni prosjek testa uz tri punjenja baterije u sedam dana iznosio nam je 6,2 l/100, a kada smo se vozili s praznom baterijom trošili smo od 7,5 do 9 l/100 km ovisno o stilu vožnje i prometu.

Plug-in hibrid je odličan pogon, no isplati se samo onima koji većinom voze u gradu i imaju mogućnost puniti kod kuće. Za one koji kombi koriste kao shuttle vozilo za svakodnevne duže relacije mnogo bolja solucija je još uvijek dizelska varijanta koja će biti dosta štedljivija na otvorenoj cesti, posebno na autocesti.

Komfor vožnje u Multivanu je vrhunski, na mnogo višoj razini od one tipične za putnička kombi vozila. Ovjes je izuzetno udoban i automatski se elektronski prilagođava: Multivan i po lošijim cestama krstari udobno, poput vrhunske luksuzne limuzine. Zvučna izolacija je vrhunska tako da po buci uopće nemate dojam da ste u kombi vozilu.

I vozna svojstva pri agresivnijoj vožnji zavoja su mnogo bolja od prosjeka klase, no to kod ovog tipa vozila nije previše bitno. Mnogo bitnije je ponašanje na višim brzinama na autocesti po čemu je Multivan pravo mjerilo u klasi.

Ovako velik automobil ima i svoje negativne strane. Dimenzije ( i dužina i širina) prilično otežavaju pronalazak adekvatnog parkirališta u gradskim središtima i manevriranje na malom prostoru, a visina ga smješta u drugu kategoriju vozila na autocestama što znači i skuplje cestarine od klasičnih automobila. Također i potrošnja goriva je osjetno viša nego kod manjih automobila.

Bez obzira na tih nekoliko minusa Multivan nas je zaista oduševio. Prostran obiteljski automobil s mnogo luksuza, genijalnim praktičnim rješenjima i naprednim pogonom uz koji se može dosta štedjeti. Cijena, koja je viša od pola milijuna kuna je svakako poprilična, no usporedimo li Multivan s podjednako luksuzno opremljenim i motoriziranim SUV-ovima srednje klase shvatit ćemo da su na otprilike istoj razini. Multivan od njih nudi mnogo više mjesta i praktičnosti. Naravno tu su i mnogo jeftinije verzije jer mi smo testirali model s najskupljim pogonom i izuzetno bogatom opremom.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Volkswagen Multivan Life 1.4 TSI eHybrid DSG

Alunaplatci 18", adaptivni ovjes, adaptivni tempomat, električno pokretana vrata prtljažnika, grijana sjedala, head-up zaslon, LED Matrix svjetla, sustav kamera 360 stupnjeva, panoramski krov, multifunkcionalni stol, trozonski klima uređaj, digitalni instrumenti 10,25", dodirni zaslon 10", ambijentalna rasvjeta...