Vozači, oprezno! Od 1. studenog morate upaliti i dnevna svjetla

Vozači automobila od 1. studenog do 31. ožujka dužni su paliti dnevna odnosno kratka svjetla, propisano je u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. A osim strogog zakonskog razdoblja, za sve koji neće poštovati odredbe Zakona slijedi novčana kazna od 300 kuna.

Vozači mopeda i skutera kratka dnevna svjetla moraju imati upaljena tijekom cijele godine, a kazna za kršenje odredbe također iznosi 300 kuna. Za bicikliste koji nemaju jedno bijelo svjetlo na prednjoj strani i jedno crveno na stražnjoj strani bicikla, kazna je nešto veća - 500 kuna, a moraju ih imati upaljena od prvog sumraka do potpunog svanuća te u slučaju smanjene vidljivosti.

Obavezna zimska oprema

Od 15. studenog obavezna je i zimska oprema na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica za sva vozila. Na prometnicama će biti zabranjena vožnja motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Prije samog uključivanja u promet, vozači moraju očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu.

Kazna za one koji na svojim vozilima ne budu imali propisanu zimsku opremu iznosi od 5000 do 15.000 kuna, a isto vrijedi za pravne, fizičke osobe. Za pravna tijela i ona u državne vlasti, jedinicama lokalne ili područne samouprave kazna vrijedi od 1500 do 5000 kuna.

Zbog prekršaja će vozač dobiti kaznu od 1000 kuna, a vozila će policija odmah isključiti iz prometa ili ih preusmjeriti na prometnicu na kojoj je moguće voziti bez zimske opreme.