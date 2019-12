Vozi na struju i benzin, u gradu će trošiti samo dvije i pol litre

Outlander PHEV izuzetno je uglađen i dobro zamišljen plug in hibrid s kojim smo na dnevnim dionicama od 50 do 60 km u prosjeku trošili 2,5 l/100 km. Tajna je u pogonu na struju, odnosno dodatnoj bateriji i električnom motoru. Auto smo svaki dan punili strujom, tako da smo čak 60 posto puta prelazili na struju. Otuda mala potrošnja. No na dužoj relaciji, putu do Splita, električni doseg od 35 km brzo se potrošio, pa je auto pretežno vozio samo na benzin. Rezultat: mnogo većih 8,9 l/100 km pri umjerenoj vožnji autocestom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podnošljivo, no Outlander svoje prave adute može pokazati samo u gradu ili na kraćim relacijama, gdje ćete gotovo sve vrijeme voziti na struju. Benzinski motor pali se tek kad gas stisnete “do daske”, odnosno kad trebate punu snagu. Ono što nas je još oduševilo kod ovog auta je uglađenost u vožnji i tišina, koja je, osim kad pretjerujete s gasom, zaista opuštajuća. U rijeko kojem autu smo se tako ugodno vozili.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI

masa: 1880 kg

dimenzije: 470x180x171 cm

obujam: 2360 ccm

snaga: 165 kW/225 KS

0-100 km/h: 8,6 s

najveća brzina: 170 km/h

potrošnja: 2,0 l/100 km

cijena: 355.900 kn (testni model) 299.000 kn (osnovni model)

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Testirani Mitsubishi Outlander PHEV Premium u opremi ima električno pokretana kožna sjedala, sportski ovjes, 18" naplatke, krovni otvor, Rockford Fosgate audio, grijanje volana i vjetrobrana, elektroična vrata prtljažnika...