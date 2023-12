Vozili smo novi Lexus LBX: Odličan auto s dobrom cijenom

Lexus je krajem proljeća predstavio svoj novi model LBX, a pet mjeseci kasnije dobili smo prvu priliku sjesti za njegov upravljač, mnogo prije nego što će automobil i službeno stići na naše tržište. Novi Lexus smo isprobali na međunarodnoj prezentaciji u Španjolskoj Valenciji gdje smo s ovim automobilom prevalili prvih 300 kilometara i pritom uspjeli saznati sve što nas je zanimalo o njemu. Prvi dojmovi su odlični, no krenimo redom.

Pokretanje videa ... Lexus LBX | Video: Dubravko Kolarić/24sata

Novi LBX je najmanji model u ponudi japanskog proizvođača, a prilični je raritet i u premium segmentu gdje većina proizvođača uopće nam tako mali SUV. Također, ovo je također prvi Lexus čiji se razvoj uglavnom odvijao u Europi i namijenjen je prvenstveno europskom tržištu. Auto je dugačak 419 cm, širok 183 cm i visok 156 cm i jedini realni premium konkurent mu je trenutno Audi Q2, no on će skoro u mirovinu tako da bi LBX neko vrijeme mogao biti usamljen na tržištu. To mu je prilično veliki adut uzmemo li u obzir da su SUV-ovi B-segmenta jedna od najprodavanijih klasa na tržištu.

Foto: Daniel Reinhardt

LBX po mnogočemu označava novo poglavlje marke Lexus. Ovo je najmanji Lexus ikada, a istodobno donosi mnogo novosti. Dizajn prednjeg dijela predstavlja novo lice Lexusa, prvu veliku promjenu u dizajnu ove marke u zadnjih 10 godina i smjer u kojem će ići dizajn budućih Lexusa.

Foto: Lexus

Unutrašnjost je jednostavnog dizajna, no to ne znači da nije atraktivna. LBX se ovdje može pohvaliti digitalnom instrument pločom dijagonale 12,3" i opcijskim head-up zaslonom. Tu je i 9,8-inčni zaslon osjetljiv na dodir. U ponudi je vrlo luksuzna oprema pa tako kupci mogu odabrati i Mark Levinson audio sustav s 13 zvučnika. Lexus nije napravio nikakve kompromise u pogledu kvalitete i pozornosti za detalje iako je ovo najmanji i najjeftiniji model. Materijali odaju premium osjećaj i na pogled i na dodir. Lexus također naglašava da su svi "Vegan friendly", odnosno u unutrašnjosti nema materijala životinjskog porijekla.

Foto: Lexus

Ono što smo, osim kvalitete materijala i izrade primijetili nakon ulaska u auto je vrhunska ergonomija, ali i niska pozicija sjedenja, netipično za jedan SUV. Zahvaljujući tome u vožnji je istaknutiji osjećaj povezanosti s automobilom. Neobičan detalj, preuzet s drugih većih Lexusa su električne kvake vrata. Zgodno, ali u praksi nepotrebno. Ponuda prostora je na razini klase malih SUV-opva, a to znači sasvim solidna, no ne više od toga. Straga ima dovoljno mjesta za prosječno visoke osobe, onim višima bit će neudobno. Prtljažnik u koji stane 332 litre je ispod razine prosjeka klase. U svakom slučaju, ponuda prostora nije jača strana LBX-a i među malim SUV-ovima ima i mnogo boljih automobila u tom pogledu.

Foto: Daniel Reinhardt

Za pogon je zadužen novi hibridni sklop koji se temelji na trocilindričnom 1,5-litrenom benzinskom motoru. Proizvodi kombiniranu snagu od 136 KS i najveći okretni moment od 185 Nm. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 9,2 sekunde. U Lexusu su izuzetno dobro "ispeglali" ovaj hibridni pogon te se on u vožnji ponaša mnogo uglađenije do hibridnog pogona iz Yaris Crossa koji također koristi 1,5-litreni motor, no ima 116 KS. Štoviše, pogon nam se u vožnji činio i mnogo boljim od 1,8-litrenog hibrida sa 140 KS kojeg smo nedavno vozili u novoj Toyoti C-HR.

Foto: Daniel Reinhardt

Hibridni kontrolni sustav koristi povećanu snagu elektromotora i hibridne baterije za nagao odaziv pri kretanju i osjećaj stalnog ubrzavanja. Odaziv je u usporedbi s prethodnim hibridnim sustavima povećana za oko 30%, a početno ubrzanje za oko 20%, pri čemu se ubrzavanje održava bez smanjenja momenta sile. U mirnoj vožnji pogon je vrlo tih, uglađen i miran te prije svega štedljiv. Na testnoj ruti u okolici Valencije ostvarili smo prosječnu potrošnju od samo 4,8 l/100 km, bez imalo štedljive vožnje (tvornička potrošnja ej 4,4 l/100 km). Ono pri čemu nas je pogon LBX-a posebno oduševio bila je življa, sportska vožnja otvorenom cestom. Teško se sjetiti kada smo u nekom drugom malom hibridu toliko uživali jureći zavojima. Pogon pritom nije nimalo naporan, kao kod većine drugih hibrida, već se ponaša vrlo prirodno i ugodno. Držanje ovjesa je besprijekorno, a upravljač je prilično izravan i pruža dosta povratnih informacija. Među malim SUV-ovima ovo je jedan od najzabavnijih automobila koje smo ikada vozili, a definitivno najzabavniji hibrid.

Foto: Lexus

Osim verzije s prednjim pogonom Lexus nudi i onu s pogonom na sve kotače. Ona je prilično neobično koncipirana jer stražnju osovinu pokreće minijaturni slabašni motor od kojeg velike koristi možete imati samo prilikom kretanja na skliskim podlogama. To potvrđuju i tehnički podaci, jer model s pogonom na sve kotače ima slabije ubrzanje do 100 km/h, za to mu treba 9,6 sekundi.

Foto: Daniel Reinhardt

Dobra strana Lexusa LBX je i njegova cijena. Iako to nije službeno potvrđeno, saznali smo da bi novi automobil trebao koštati od oko 31.500 eura. Lexus za taj novac čini se kao vrlo dobra prilika, pa makar se zapravo radilo o malom SUV-u. U Hrvatskoj ga očekujemo u travnju iduće godine.