Vozili smo novi Renault Zoe: Bolji u svemu i vozi još dalje

Renault Zoe prodao se u proteklih sedam godina u više od 160.000 primjeraka, a ovaj tjedan u Hrvatskoj smo premijerno vozili i treću generaciju gradskog električnog automobila koji bi trebao dodatno podići njegovu popularnost.

Napredniji, bolje dizajniran i praktičniji, Zoe je sada još i zabavniji u vožnji, osobito kad smo isključili 'eco' mod i zaboravili na štednju baterije. Novi Zoe vozili smo oko 200 kilometara po cestama od Zagreba do Gline te nazad. Pretjecanje je 'mačji' kašalj, na autocesti se dobro snalazi, no treba imati na umu da pri 130 do 140 km/h Zoe troši i najviše struje. Tijekom vožnje smo imali stalno uključenu klimu, radio, bežično smo punili mobitel, pa je oko 80 preostalih kilometara na kraju vožnje bilo sasvim u redu, s obzirom na hladno vrijeme.

Foto: Renault

Uz nešto pažljiviju vožnju i češće korištenje regenerativnog kočenja, možete se puno lakše približiti deklariranom dosegu od 395 km (WLTP), koji je čak 25 posto veći od prethodnika. Baterija je narasla na 52 kWh (prethodnik je imao 41 kWh), no njezine su dimenzije ostale iste, pa je Zoe zadržao jednaku prostranost. Ono što je još bolje kod novog modela je podrška i za istosmjerno 50 kW punjenje, gdje mu treba sat i 10 minuta da se napuni od nule do 80 posto. To ujedno znači i još veći broj opcija za nadopunjavanje baterije. Primjerice, na autocesti tako za pola sata punjenja možete skupiti energije za još 150 km, što zasigurno olakšava planiranje putovanja.

Ovaj deklarirani domet odnosi se na slabiji Zoe sa 108 konja, a jači sa 135 ima 10-ak kilometara manji doseg. Taj jači ima i maksimalnu brzinu od 140 km/h, 5 km više od slabijeg motora.

Jači Zoe treba i solidnih 9,5 sekundi do 'stotke', dok mu od 80 do 120 km/h treba 7,1 sekunda - 2,2 sekunde manje nego slabijem modelu.

Foto: Renault

Uz dizajnerske dorade vanjštine, vrijedi istaknuti kako Zoe sada ima LED svjetla od osnovne opreme. U interijeru su promjene puno vidljivije, pa tako u sredini dominira veliki 9,3-inčni vertikalno postavljeni ekran, kao i u Cliju, koji nije dostupan u osnovnoj verziji. Ovo se pokazalo iznimno dobrim za navigaciju jer je pregled vašeg okoliša puno bolji i samim time se teže izgubiti.

Vozač također u osnovnoj opremi ima i digitalni ekran od 10 inča s opcijom za mijenjanje informacija koje želi vidjeti, pa tako i ovdje možete prebaciti navigaciju. Obnovili su armaturnu ploču s novim materijalima, a ona je djelomično obložena tkaninom, što podiže razinu interijera. Inače, velik dio materijala u autu, pa i ta tkanina, su reciklirani.

Foto: Marin Tomas

Zoe starta s cijenom od 247.900 kuna za osnovni model sa 108 KS, a ona raste do 275.900 za snažniji Intens. Do kraja godine Renault nudi 20.000 kuna popust (uz romobil i zimske gume na dar). Budu li poticaji za sljedeću godinu na razini ove, može se računati na 80.000 kuna dodatno niže cijene.