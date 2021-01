Dacia svoje kupce privlači niskom cijenom, udobnom vožnjom, dobrom ponudom prostora i vrlo dobrom kvalitetom svojih automobila. I izgleda ta taj recept postaje sve uspješniji. Dacia Sandero je, naime, najprodavaniji gradski auto među privatnim kupcima i na hrvatskom i na cjelokupnom europskom tržištu.

Prvi primjerci nove generacije Sandera prvim će kupcima u Hrvatskoj biti isporučeni u travnju ove godine, a što ti kupci mogu očekivati mi smo već uspjeli isprobati. Novi Sandero isprobali smo na ulicama Zagreba i uvjerili se da se radi o zaista dobrom autu koji predstavlja velik korak unaprijed u odnosu na prethodnu generaciju. Nova Dacia po našem je sudu bolja i od nekih aktualnih modela svoje klase koje renomirana konkurencija trenutno nudi na tržištu, a pritom i dalje ostaje najjeftiniji auto u segmentu.

U vožnji je vidljiv velik napredak. Ovjes je ostao jednako (znači vrhunski udoban), no naginjanje je mnogo manje izraženo tako da se Sandero može voziti prilično dinamično. Upravljač je osjetno izravniji i osjećaj u vožnji je ukupno gledano mnogo ugodniji. Buka u unutrašnjosti je manja, a ispuh ima zvuk koji pomalo podsjeća na sportski. Zašto je tako otkrili smo zavirivanjem pod auto. Naime, ispušni sustav je mnogo kraći nego kod drugih auta, a njegov otvor nije na kraju nego praktično na sredini auta. Neobično rješenje zbog kojeg Sandero 'dimi' ispod, a ne iza sebe.

Kao i u prošloj generaciji, klasičnom Sanderu društvo pravi crossover verzija Stepway koji je u ovoj generaciji znatno promijenjen u odnosu na klasični Sandero i sada djeluje kao simpatični mali SUV. U Daciji su ga bez problema mogli predstaviti i kao potpuno samostalni model, tolike su razlike. Sprijeda Sandero i Sandero Stepway dijele jedino ista svjetla, a straga su zajednička svjetla i vrata prtljažnika. Stepway tako sada izgleda mnogo atraktivnije i više nalikuje na pravi SUV od prethodnika. Ne samo nalikuje, i u praksi je takav. Naime, u odnosu na klasični Sandero on je sada povišen za čak 4 centimetara te je od podloge udaljen 17,4 centimetara što je udaljenost na razini konkurentnih SUV-ova gradske klase.

Dizajn Sandera je potpuno prerađen, glavno dizajnersko obilježje novog Sandera su prednja i stražnja svjetla s novim LED svjetlosnim potpisom u obliku vodoravno položenog slova Y. I prednja i stražnja svjetla u seriji su LED tehnologije. Auto izgleda dinamičnije zbog 37 mm veće širine, i jedan centimetar smanjene visine. Dugačak je 409 centimetara, a u unutrašnjosti ima obilje prostora za auto ove klase. Po ponudi prostora straga Sandero sada ima čak 4 cm više za noge putnika i realno je gotovo dohvatio kompaktnu klasu. Isto vrijedi i za obujam prtljažnika u koji stane 328 litara.

Dizajn unutrašnjosti praktično je identičan i kod klasičnog Sandera i kod Stepwaya. Znatno je podignuta kvaliteta materijala pa sada na armaturama nailazimo na debelu mekanu tkaninu koja dobro izgleda i daje dojam kvalitete kada je se dotakne. Ploča s s instrumentima je analogna, no u sredini sad ima kvalitetniji zaslon i veći digitalni zaslon. Komade klima uređaja su slične kao i na aktualnom Dusteru, na upravljaču je mnogo više tipki...

Za Sandero Dacia nudi i tri različita infotainment sustava. Osnovni je prilično inovativan. Može koristiti mobilni telefon kao upravljačku jedinicu za sve svoje funkcije. Telefon se smješta u predviđeni otvor na sredini prednje konzole i povezuje s automobilom. Njime se tada može upravljati radiom, navigacijom i drugim funkcijama. Funkcijama se može upravljati i pomoću tipki na volanu i ručice iza volana, a zaslon audio uređaja se prikazuje na ploči s instrumentima tako da nije potrebno spojiti telefon kako bi sustav funkcionirao.

Tu su i dva infotainment sustava s klasičnim dodirnom zaslonima. Slabiji sustav Media Display ima zaslon dijagonale 8 inča te je kompatibilan sa sustavima Android auto i Apple Car Play. Ima četiri zvučnika. Najbogatiji sustav Media Nav ima šest zvučnika i isti zaslon od 8 inča, no opremljen je i navigacijom te bežičnim spajanjem na sustave Apple Car Play i Android Auto.

Oprema je mnogo bogatija. U seriji su sada putno računalo, tempomat i automatsko paljenje svjetla. U bogatijim razinama opreme ili kao dodatna oprema nude se nova automatska klima s digitalnim zaslonima, grijana prednja sjedala, električna parkirna kočnica, parkirni senzori sprijeda i straga, kamera za parkiranje, stakleni krovni otvor... I sigurnosna oprema je mnogo bogatija.

U ponudi motora nema dizelaša, no kao alternativa za štedljivu vožnju nudi se verzija sa 100 KS i pogonom na plin, koju su kupci upoznali kod starog modela. Ovaj auto ima spremnik benzina od 50 litara i spremnik plina od 32 litre i tako nudi ukupnu autonomiju od impresivnih 1300 kilometara. Preostali motori u ponudi su benzinci. Osnovni ima 65 KS, a snažniji motor razvija 90 KS.

Nova Dacia Sandero košta od 81.900 kuna s osnovnim motorom i opremom Essential. No tu će verziju kupovati samo rijetki. Naime, ova verzija nema klima uređaj. Zato je mnogo bolji odabir akcijski model s klimom koji košta 84.900 kuna i uz kojeg kupci dobiju i dodatne četiri zimske gume. Ipak, kao najbolji odabir kod klasičnog Sandera čini se verzija Comfort s plinskim pogonom, dodirnim zaslonom, klima uređajem i još mnogo druge opreme za 99.900 kuna. Zanimljivo, benzinski motor s 90 KS i onaj sa 100 KS i plinskom instalacijom imaju iste cijene tako da će se većina kupaca sigurno odlučiti za štedljiviju i snažniju verziju s plinom. Stepway košta od 99.900 do 111.900 kuna, no kod njega osnovna verzija već ima klimu i snažniji motor od 90 KS. Pretpostavljamo da će Stepway i dalje zbog najboljeg odnosa uloženo - dobiveno biti najtraženija verzija kod hrvatskih kupaca.