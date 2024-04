Vozili smo novu Škodu Kodiaq: Impresivno prostrani SUV

Kodiaq je najimpresivniji Škodin model. Bilo po pitanju dimenzija i prostranosti, bilo po pitanju tehnologija, ovaj veliki SUV je perjanica Škodine ponude. Automobil je predstavljen prošle godine, a sada smo dobili priliku među prvima na svijetu sjesti za njen volan i isprobati je u praksi na svjetskoj prezentaciji koja je održana u Španjolskoj. I kakva je druga generacija Kodiaqa?

Pokretanje videa... 01:15 Škoda Kodiaq | Video: Dubravko Kolarić/24sata

Ovaj auto već na prvi pogled ostavlja dubok utisak. Već na prvu vam je jasno da je automobil izuzetno velik, a s obzirom na to kako Škoda iskorištava unutarnji prostor odmah nam je bilo jasno da u unutrašnjosti možemo očekivati potpunu raskoš prostora.

Iako na papiru 476 cm dužine, 184 širine i 166 visine ne zvuče toliko senzacionalno, jer na tržištu ima i mnogo većih SUV-ova, percepcija se potpuno mijenja kada uđete u auto. Novi Kodiaq je još prostraniji od starog, nije da je bilo potrebnom, no "nek se nađe".

Rijetko koji model na tržištu ovdje nudi više prostora, i iskreno, trenutno nam ne pada na pamet ni jedan veliki SUV koji bi imao više prostora od ove Škode. Jednostavno, ako se naprijed sjedne dvometraš, iza njega bez problema stane još jedan, pa čak i viša osoba. Ako jedna iza druge sjede osobe prosječne visine prostora za koljena jednostavno ima toliko da ne trenutke "ne znate kud s nogama". Isto vrijedi i za prostor za glavu, i u širinu je Kodiaq straga dovoljno prostran za tri poveće odrasle osobe.

U prtljažniku može biti i dodatni treći red sjedala, no u njemu nema takvih prostornih čuda. Relativno udobno će se osjećati osobe visine do 170 centimetara, no samo na kraćim putovanjima. Prtljažnik je, s druge strane, nevjerojatno prostran kao i ostatak unutrašnjosti. U verziji sa sedam sjedala i plug-in hibridnim pogonom njegov obujam je najmanji, no još uvijek iznosi 745 litara, a ako se odlučite za klasično motoriziranu verziju bez trećeg reda sjedala volumen raste na čak 910 litara. Kodiaq je po tome potpuno izvan konkurencije, svijet za sebe, i onaj kojem ni to nije dovoljno, morao bi razmisliti o teretnom kombiju.

Dizajn je također značajno promijenjen u odnosu na prethodnu generaciju i Kodiaq sada djeluje mnogo skladnije, posebno sprijeda. Zadržana su prednja dvostruka svjetla i identičan raspored elemenata, no maska sada ima drugačiji oblik i moguće ju je čak osvijetliti, kao na Enyaqu. Sve je optimizirano što se tiče aerodinamike (koeficijent otpora je pao na 0,28) i hlađenja. Vanjski retrovizori su promijenjeni, prednji i stražnji branik su redizajnirani, kotači imaju aerodinamični dizajn, a tu je i mali krovni spojler. Rezultat je automobil koji izgleda zaista elegantno i nekako profinjeno.

Profinjenost je dobar izraz i za opis unutarnjeg dizajna automobila. Materijali se čine vrlo kvalitetnima, izrada besprijekornom, a ukupnim "osjećajem" u unutrašnjosti Škoda se približila premium automobilima, barem kad vozite vrhunski opremljene modele kakve smo mi isprobali u Španjolskoj. Naviše se ističu 10-inčni zaslon s instrumentima ispred vozača i vrlo veliki 13-inčni zaslon infotainment sustava. Klasične tipke su gotovo nestale, no Kodiaq zbog toga nije nimalo nepraktičan jer ovdje ima još jedan "trik u rukavu". Njegovo ime je Škoda Smart Dials, a radi se o tri okretna "gumba" i malim zaslonima u u njihovoj sredini. Njima se može upravljati brojnim funkcijama, no najkorisniji su za klima uređaj, grijanje i hlađenje sjedala i funkcije audiosustava. Zgodno rješenje koje je u praksi mnogo praktičnije od "tipkanja" po zaslonu Infotainmenta, iako u potpunosti ne može zamijeniti klasične tipke.

Kad smo već kod infotainmenta moramo priznati da nam se jako svidio. Prilično je pregledan, jednostavan za korištenje, s zgodnim prečacima na glavom zaslonu, dobrom grafikom i brzim radom. Jedino s čime nismo bili oduševljeni je bio sustav navigacije koji ima dosta originalno sučelje koje zahtjeva malo navikavanja i isprva vam baš nije jasno kuda morate ići. Instrumenti su veliki, pregledni, dobro izgledaju i imaju obilje informacija te mogućnosti prilagođavanja. . Tu je i novi head-up zaslon te pet USB-C utičnica za punjenje standardno - tri sprijeda i dvije straga. Po uzoru na VW ID. modele ručica automatskog DSG mjenjača postavljena je na stup upravljača, što povećava prostor u sredini između sjedala.

Ponuda pogona je prilično bogata. Klasične pogonske opcije su pogonske opcije su dobro poznati benzinci i dizelaši, po dva motora "sa svake strane". Blagi hibridni benzinski motor 1.5 TSI sa 150 KS predstavlja osnovu, a iznad njega je smješten dvolitreni benzinac s 204 KS. S dizelske strane osnova je dvolitreni TDI sa 150 KS, a tu je i njegova snažnija varijanta sa 193 KS. Snažnije verzije benzinca i dizelaša mogu se kombinirati s pogonom na sve kotače, a DSG automatik je uz sve motore serija.

Vrh ponude trenutno predstavlja vrhu ponude je novi plug-in hibrid, koji kombinira 1,5-litreni benzinski motor s elektromotorom i postiže snagu sustava od 204 KS.Pogon je prednji putem 6-stupanjskog DSG mjenjača. Električni doseg iznosi 100 kilometara zbog prilično velike baterije, a moguće je punjenje snagom od 11 kW za AC i 50 kW DC struju. Na prezentaciji smo ovaj model isprobali na relativno kratkoj ruti i s obzirom na brzinu kojom se baterija trošila čini se da automobil u realnoj vožnji na struju može prevaliti 70 do 80 kilometara kombinirano i oko 100 u gradu.

Mnogo više od plug-in hibrida zanimao nas je dizelski model, koji će realno u Hrvatskoj biti uvjerljivo najtraženiji. Njega smo isprobali u obje varijante, sa 150 i 193 KS. nema tu ničega posebno novog, no automobil nas je svejedno oduševio mirnim i potentnim radom motora, vrlo malom potrošnjom i vrhunskim DSG mjenjačem koji mijenja neprimjetno i izuzetno brzo.

Što se ostalih dojmova iz vožnje tiče, moramo priznati da je rijetko koji drugi automobil ove klase tako udoban u vožnji kao Kodiaq. Novi ovjes s elektronički kontroliranim amortizerima koji se oslanjaju na novi DCCPlus Dynamic Chassis Control sustav s dvostrukim ventilima je čak i uz najveće kotače besprijekoran kada je u pitanju filtriranje neravnina, bez obzira bile one kraće ili duže. Uz toliku udobnost, Kodiaq može biti i prilično zabavan u vožnji zavojima, no njegova masa i dimenzije toj zabavi ipak postavljaju određene granice. No barem je naginjanje karoserije u zavojima zaista svedeno na minimum.

Što se opreme tiče Škoda kod novog Kodiaqa odustaje od klasičnih razina opreme takozvane Design selection pakete naziva Loft, Lounge, Suite i SportLine. Serijska oprema je prilično bogata, a u paketima ili uz nadoplatu izbor opcija se podiže do razine "nema što nema".

Već su objavljene i cijene novog Kodiaqa za Hrvatsku. Osnovni benzinac košta od 36.562 eura, a osnovni dizel od 41.483 eura. Snažniji dizelaš u kombinaciji s 4x4 pogonom stoji od 47.523 eura. Do kraja lipnja očekuje se i dolazak plug-in hibrida i snažnijeg benzinca. U drugoj polovici dolaze i verzije s opremom SportLine, a snažni RS bit će uveden u ponudu do kraja godine.