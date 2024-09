Vozili smo Volkswagen ID.7 GTX: Vrlo mnogo snage i velik doseg

Volkswagen ID.7 od mnogih je dobio nadimak "električni Passat". I to nije daleko od istine jer ovaj veliki automobil srednje klase ima sve kvalitete tipične za Passat, odnosno obilje prostora i praktičnosti, udobnost, odlične vozne osobine i dosta luksuza. A, osim toga još uvijek se, za razliku od Passata, nudi u limuzinskoj verziji, doduše s praktičnijim petim vratima umjesto klasičnog poklopca prtljažnika.

Foto: manuel hollenbach

Volkswagen ID.7 već se neko vrijeme nalazi i na našem tržištu, a od onda se ponuda obogaćuje novim verzijama. Dvije od njih, koje tek trebaju doći na hrvatsko tržište dobili smo priliku isprobati na svjetskoj premijeri u Stockholmu, gradu koji je inače prepun električnih automobila, tako da se novi ID.7 jako dobro uklopio u ambijent. Te dvije nove verzije su snažna sportska izvedba GTX i verzija s posebno dugim dosegom Pro S, a dobili smo priliku provozati njihove limuzinske i karavanske izvedbe.

Foto: manuel hollenbach

U usporedbi s početnom verzijom Pro, koja je od početka prodaja u ponudi i ima bateriju od 77 kWh, VW je modelima ID.7 Pro S i GTX dao bateriju od 86 kWh neto kapaciteta s 13 umjesto dvanaest ćelijskih modula. U kombinaciji s poznatim štedljivim motorom koji ima 286 KS i smješten je straga, to znači i osjetno bolji doseg. Maksimalna snaga punjenja također je povećana sa 175 na 200 kW, a punjenje optimizirano tako da je od 10 do 80 posto baterije sada potrebno čekati desetak minuta manje, konkretno 26 minuta. Kad je potpuno napunjen, novi Pro S bi trebao moći prijeći punih 709 kilometara po WLTP-u limuzinskoj verziji ili 690 km kao karavan "Tourer". To su već vrlo impresivne brojke i jedni od najboljih dosega od svih električnih auta koji se trenutno nude na tržištu.

Foto: manuel hollenbach

U praksi, uz prosječan stil vožnje, i malo jačeg stiskanja gasa gdje su nam to strogi švedski prometni propisi dozvoljavali, ostvarivali smo vrijednost potrošnje koje bi nam omogućile realan doseg od oko 600 kilometara. Zaista vrhunski i prilično dobar lijek za strah od dosega koji "serijski dolazi" uz mnoge druge električne automobile koji "vole potrošiti" više ili imaju manje baterije.

Foto: Volkswagen

Kod GTX-a više smo pažnje posvetili drugim karakteristikama jer ovaj automobil može biti itekako brz sa svoja dva motora, pogonom na sve kotače, ukupno 340 KS i 694 Nm koji automobil do 100 km/h ubrzavaju za samo 5,5 sekundi. Unatoč sportskim ambicijama, jednom motoru više i većoj snazi i ovdje je doseg vrlo dobar - 584 km po WLTP-u i oko 500 kilometara u praksi na našim testnim vožnjama. Pro S dolazi sa stražnjim pogonom i njegovih 286 KS auto do 100 km/h ubrzaju za još uvijek strelovitih 6,7 sekundi. Zo je otprilike razina Golfa GTI. Maksimalna brzina oba automobila je ograničena na 180 km/h.

Foto: Volkswagen

Sto se dizajna tiče, jasno su vidljivi korijeni iz Passata, ali s mnogo više futurističkih detalja i aerodinamičkih trikova u karoseriji. Sve to je u konačnici dovelo do vrhunski aerodinamičkih vrijednosti od 0,23 za limuzinu i 0,25 za karavan. Obje karoserijske varijante izgledaju dinamično i nadasve skladno, zbog čega izdašna dužina od gotovo pet metara nije posebno uočljiva. ID.7 GTX izgleda dinamičnije jer odbojnici, ventilacijske rešetke, dnevna svjetla, difuzor i dimenzije naplataka pokazuju suptilan sportski duh.

Foto: Volkswagen

Iznutra su obje verzije raskošno prostrane, što nije ni čudo s obzirom na velike vanjske dimenzije. I prtljažnik je izuzetno velik te u limuzinu stanu 532 litre, a u Tourer čak 605 litara. Brzo i lako se pronalazi ugodan položaj sjedenja, privikavanje na VW-ov infotainment sustav je brzo, a preglednost je sasvim dobra. Sve u unutrašnjosti djeluje vrlo skladno, vrlo kvalitetno i izuzetno luksuzno. Jedino što malo kvari dojam su mali digitalni instrumenti i tipke za otvaranje prozora na strani vozača kod kojih su funkcije otvaranja četiri prozora integrirane u tri tipke što može biti vrlo frustrirajuće.

Foto: Volkswagen

U vožnji ID.7 Pro S prilično dobro "pegla neravnine" za vrhunsku udobnost i može razveseliti vlasnika na uskim parkirnim mjestima s relativno malim krugom okretanja od samo 10,9 metara. GTX je malo žustriji, a zahvaljujući serijskoj adaptivnoj kontroli šasije (DCC), odlično drži cestu bez da postane sportski nametljiv. To ga ne čini pretjerano agresivnim, ali svakako može pružiti zabavu u vožnji pogotovo na fluidnim zavojitim cestama.

Foto: manuel hollenbach

Automobili uskoro stižu na hrvatsko tržište a cijene još nisu objavljene. Pro S može privući svojim dometom, ali GTX je također dobar kompromis s nešto više karaktera i nešto manje dosega. I unatoč tome što je po definiciji "sportska izvedba" ne gubi ni trunke svoje praktičnosti.