Vozio se godinu dana i otkrio: Google ima najbolju navigaciju

Mobiteli su nam omogućili da na njima imamo gomilu navigacijkih aplikacija, međutim nije lako uvijek biti siguran u to koja ima najbolju uslugu. Artur Grabowski koji radi u Adobeu odlučio je to istražiti te je usporedio Apple Maps, Google Maps i Waze kako bi pronašao pobjednika. Od početka prošle godine počeo je prikupljati podatke i analizirati navigacije u potrazi za aplikacijom koja će vozače najbrže dovesti do odredišta.

Nakon 120 vožnji, pobjedu je odnio Google Maps koji je najbrže doveo vozače do odredišta.

Grabowski je na svom blogu pojasnio kako je Appleova aplikacija najčešće imala najtočnije vrijeme dolaska do odredišta jer je računala da će ljudima uvijek trebati više da stignu. Waze je pak nudio najbrže vrijeme dolaska, ali često se to nije ostvarilo, što bi značilo da su vozači kasnili.

Na ovu detaljnu analizu potaknuo ga je zagovornik Wazea koji je tvrdio da je njihova navigacija bolja od ostalih. Odlučio je analizirati i usporediti Waze te Google koji dijele gazdu te Apple koji se u prošlosti često mučio.

Foto: Artur Grabowski

Tijekom svake vožnje mjerio je koja aplikacija ima najkraću procjenu za vrijeme vožnje, koja je precijenila ili potcijenila vrijeme dolaska te koja navigacija je najbrže dovela vozače do cilja. Pobjednika je dobio tako što je usporedio procjenu vremena s odstupanjem i Google se pokazao najboljim, dok je Waze imao najlošiji rezultat.

Cijelu analizu možete proučiti ovdje.