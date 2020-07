Vratio se Citroën C4, rijetko koji kompakt je toliko atraktivan

Nema više Cactusa, no novi C4 nije klasični kompakt već je i dalje crossover. Ova generacija je svojevrsni križanac između kompakta, SUV-a i kupe automobila te izgleda zaista dobro

<p>Novi C4 je zamjena za čak dva modela. To je nasljednik kompaktnog C4 kojeg na tržištu nema već tri godine, ali i crossovera C4 Cactus koji je posljednje tri godine uspješno 'glumio' zamjenu za klasični C4. Novi C4 je stoga preuzeo osobine oba automobila.<br/> <br/> </p><p><br/> U dužinu mjeri 436 cm, a širok je 180 cm. Za razliku od Cactusa koji je bio mnogo manji od tipičnog kompakta, novi C4 se dimenzijama savršeno uklapa u prosjek kompaktne klase. No zato je od Cactusa preuzet crossover oblik karoserije. U odnosu na kompaktnu konkurenciju C4 je malo povišen, ukrašen i zaštićen plastičnim dodacima što je zaista dobar potez u vrijeme dok gotovo svi žele SUV. No novi C4 ima još jedan modni dodatak. Stražnji dio u stilu kupea čini ga vrlo atraktivnim, i bez obzira na to što takav detalj smanjuje prostor za glavu straga i volumen prtljažnika, C4 će na račun svog izgleda sigurno privući mnogo kupaca. </p><p><br/> <br/> Ispod atraktivne karoserije novi C4 je vrlo praktičan i prostran kompakt. Ima mnogo mjesta za noge na stražnjim sjedalima, prtljažnik u koji stane 380 litara što je više od prosjeka klase, a tu je i dodatnih 16 pretinaca i mjesta za odlaganje premeta ukupne zapremine 39 litara. Osim što je prostrana unutrašnjost i vrlo dobro izgleda. Tu su veliki digitalni instrumenti, dodirni zaslon na futurističkom panelu, minijaturna ručica (bolje treći prekidač) automatskog mjenjača... Sve ovo još nismo vidjeli u nekom dosadašnjem Citroënu.</p><p><br/> <br/> Motorizacija je, s druge strane, jako dobro poznata. Nudit će se tri benzinska motora. Provjereni i odlični trocilindrični 1,2-litreni bit će dostupan u verzijama sa 100, 130 i 155 KS. Tu su i dva dizelska motora obujma 1,5 litara sa 110 i 130 KS. C4 će imati i potpuno električnu verziju, s pogonom preuzetim iz Peugeota 208. To znači 136 KS, ubrzanje do 100 km/h za 9,7 sekundi, maksimalnu brzinu 150 km/h i doseg 350 kilometara.</p><p><br/> <br/> Novi C4 bi se trebao početi prodavati do kraja ove godine, no kada točno stiže u Hrvatsku i koliko će koštati još se ne zna. </p>