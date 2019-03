Vrhunski Hondin hibrid u gradu će vam trošiti samo pet litara

Najprostraniji SUV u klasi dobio je pojačanje. Četiri mjeseca nakon što je u Hrvatsku stigla nova generacija Honde CR-V ponudu je osnažila hibridna verzija. Pogonski sustav se sastoji od benzinskog (145 KS) i dva električna motora te razvija ukupno 184 KS. Nije riječ o plug-in hibridu već o klasičnom hibridnom modelu kojeg nije moguće puniti već svoju struju stvara radom benzinskog motora i regeneracijom energije kočenja.

Foto: Dubravko Kolarić

Sofisticirani hibrid vrlo je sličan onome kojeg već desetljećima razvija Toyota, no manje je poznato da i Honda svoje hibridne automobile ima još od 1999. godine. Ovaj auto može voziti i potpuno na struju, no na samo kratke dionice od nekoliko kilometara, no tako nešto je posebno korisno u gradu. Prema tvrdnjama iz Honde u gradskoj vožnji ovaj sustav 82% puta prevali na struju te tako postiže velike uštede.

Foto: Dubravko Kolarić

Tvornička prosječna potrošnja u gradu iznosi samo 5 l/100 km što je osjetno manje od potrošnje usporedivog dizelskog automobila. Ubrzanja su vrlo dobra, do 100 km/h stigne za 8,8 sekundi, a maksimalna brzina iznosi 180 km/h što je ipak malo skromnije. Automatski CVT mjenjač je serijski,a Honda nudi verzije s pogonom na prednji i s pogonom na sve kotače. Osnovni model stoji 269.690 kuna, najjeftinija verzija s pogonom 4x4 304.990 kuna, a najskuplji model 353.990 kuna.





Istodobno je stigao i manji HR-V s 1,5-litrenim turbomotorom koji razvija 182 KS. On u opremi Sport stoji 249.990 kn.