VW najprodavaniji, ali evo što zaista kupujemo u Hrvatskoj...

Iako definitivne podatke možemo očekivati tek za desetak dana, već sad je jasno - najpopularnija marka na hrvatskom tržištu je Volkswagen. Do kraja studenog ove godine prodao je 8707 automobila i tako uvelike nadmašio drugi Renault (5599 prodanih auta). Na trećemu mjestu je Škoda, a Česi proizvode i najprodavaniji auto 2018. godine, Octaviju (2879 automobila do kraja studenog).

No je li to zaista prava slika onoga što kupci u Hrvatskoj preferiraju, što si mogu priuštiti i što, na kraju krajeva, kupuju?

Izostavimo li s popisa najprodavanijih auta kupce poput rent-a-cara, tvrtki i državnih institucija, dolazimo do zabrinjavajuće činjenice da “mali” privatni kupci ove godine u ukupnom tržištu sudjeluju s 25,7 posto, ali i do sasvim novog odnosa snaga među najpopularnijim markama u Hrvatskoj. Na popisu deset najprodavanijih marki privatnim kupcima Volkswagen nije uvjerljivo prvi, nego tek treći. Također, Škode među deset najprodavanijih marki uopće nema. Ta marka čak 88 posto svojih automobila prodaje “velikim kupcima”. Kad je riječ o prodaji “malim” privatnim kupcima, odnos snaga je potpuno ispremiješan. Kako smo naveli, Suzuki je uvjerljivi broj 1 s 2069 prodanih auta, drugi je Hyundai, a VW tek treći. Kakav je odnos ostalih marki možete vidjeti u tablicama.

Foto: Suzuki

Rast našeg tržišta od čak 18,5 posto u odnosu na prošlu godinu je impresivan, no to što je tek svaki četvrti auto prodan privatnom kupcu zabrinjava. Ipak, udio privatnih kupaca ove je godine u odnosu na prošlu porastao s 24,9 na 25,7 posto, a ukupna prodaja privatnim kupcima 22 posto. Dakle, prodaja privatnim kupcima raste brže nego prodaja “velikim kupcima”. No ne treba zaboraviti da su mnogi auti koji se u statistikama vode kao vozila tvrtki zapravo kupljeni za privatne potrebe, a privatni kupci sve više “kupuju” i na leasing, što se u statistikama također vodi kao prodaja tvrtkama.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Volkswagen je ukupni broj 1, ali

Privatni kupci u Hrvatskoj ipak nisu “pred izumiranjem”, kako bi se to moglo zaključiti površnim pogledom na statistike, a i modeli koji se biraju nisu loši. Nekad su najprodavaniji auti privatnim kupcima bile ogoljele verzije Renaulta Clija ili stare Opel Astre Classic, a danas je to Suzuki Vitara, simpatični SUV koji nije skup, no još je mnogo skuplji od najjeftinijih modela na tržištu.