Waymo širi svoje robotaksije, počet će voziti i po Singapuru

Američki operater robotaksija Waymo probija se na novo tržište. Nakon što je predstavio planove za dovođenje svojih autonomnih automobila u Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, sada usmjerava pogled na istok.

Waymo je najavio kako će uvesti svoju autonomnu potpuno električnu uslugu naručivanja prijevoza u Singapuru do 2028. godine. Prema navodima tvrtke, očekuje se da će prva vozila stići u Singapur u nadolazećim mjesecima. U početnoj fazi tvrtka će rasporediti flotu potpuno električnih vozila Jaguar I-PACE.

Tvrtka u vlasništvu Alphabeta planira započeti mapiranje i testiranje sa sigurnim vozačima 2027. godine, kako bi se sustavi u vozilu mogli upoznati s uvjetima na cestama i vremenskim uvjetima u Singapuru.

Objava dolazi u trenutku kada se tehnologija autonomnih vozila suočava s sve većim nadzorom u pogledu sigurnosti i pouzdanosti. Waymo je zabilježio milijune autonomnih kilometara u SAD-u, ali gusta urbana sredina Singapura, tropska klima i jedinstveni prometni obrasci predstavljaju nove izazove. Odluka tvrtke da uključi sigurnosne vozače tijekom faze testiranja sugerira prepoznavanje tih složenosti.

Waymo na cijelom projektu surađuje sa singapurskim ministarstvom prometa i Upravom za kopneni promet kako bi svoje usluge doveo u Singapur.

Singapurski ministar prometa Jeffrey Siow pozdravio je dolazak operatera autonomnih vozila.

"Singapur pozdravlja Waymov ulazak kao našeg najnovijeg operatera autonomnih vozila. Waymo donosi svjetsku tehnologiju i operativnu stručnost u Singapur te će nas usmjeriti prema našoj viziji stvaranja novih prijevoznih mogućnosti za Singapurce," kazao je.