Dopisivanje na WhatsAppu svakodnevica je oko dvije milijarde ljudi na Zemlji, no za dio korisnika od 8. veljače stižu nova pravila korištenja, prenosi Zimo.

Iz WhatsAppa poručuju kako se nova pravila korištenja neće uvelike razlikovati od dosadašnjih te da korisnici mogu biti sigurni da se njihove poruke i pozivi neće biti ugroženi.

Ono što se mijenja jest to što će WhatsApp neke podatke razmjenjivati s Facebookom, a koji će to točno podaci biti, ovisi o tome što sam korisnik odluči dijeliti. Mreža će tako prikupljati korisnikove brojeve telefona i te brojeve koristiti kako bi olakšali pronalazak kontakata. Uz to, WhatsApp će dijeliti informacije o korisnikovom uređaju, kao i lokaciju i sva plaćanja i transakcije provedene na mreži.

Nova pravila neće vrijediti podjednako za sve korisnike. Jedna su pravila za države članice Europske Unije, a druga za sve koji se nalaze izvan. Tako primjerice Hrvati ne bi trebali dijeliti iste podatke kao Japanci.

- Ažuriranje ne mijenja prakse razmjene podataka WhatsAppa s Facebookom i ne utječe na to kako ljudi privatno komuniciraju s prijateljima ili obitelji ma gdje bili u svijetu. WhatsApp ostaje duboko predan zaštiti privatnosti korisnika. O tim promjenama izravno komuniciramo s korisnicima preko WhatsAppa kako bismo imali vremena za pregled novih pravila tijekom sljedećih mjesec dana - pojasnila je Martina Čizmić, urednica portala Zimo.

Europski je odbor za zaštitu podataka izrazio je nezadovoljstvo novim uvjetima korištenja ove društvene mreže te dodao kako su informacije o razmjeni osobnih podataka korisnika s Facebookom izrazito nejasne i netransparentne.

EU će konačan stav donijeti u veljači.

Odgodili promjene za tri mjeseca

WhatsApp je u petak objavio da za tri mjeseca odgađa promjene uvjeta korištenja, nakon što su korisnici izrazili strahove da će taj servis za poruke dijeliti njihove povjerljive podatke s Facebookom.

- Odgađamo datum na koji će korisnici morati pročitati i prihvatiti uvjete - napisala je tvrtka na blogu.

Izmjene su trebale stupiti na snagu 8. veljače, a sada je tvrtka objavila da se to neće dogoditi prije 15. svibnja.

WhatsApp je istaknuo da ažuriranje neće "ojačati naš kapacitet podjele podataka s Facebookom", već je prije svega usmjereno prema pomoći tvrtkama da bolje komuniciraju s klijentima preko platforme.

- Znamo da je došlo do konfuzije i dezinformacija oko tog ažuriranja, i želimo pomoći svima da shvate naše principe i činjenice - istaknuto je.

Konverzacije na WhatsAppu i dalje će biti šifrirane te ni Facebook niti WhatsApp neće imati mogućnost vidjeti te privatne poruke, tvrdi kompanija.

Prošlotjedna najava o ažuriranju uvjeta korištenja stvorila je paniku i izazvala bijes kod brojnih korisnika koji su rekli da se radi o napuštanju temeljnih vrijednosti WhatsAppa. Aplikacija je, podsjeća France presse, gradila reputaciju na zaštiti podataka.

Platforma je pokušala ugasiti požar objavama i kampanjom, ali konkurentski servisi poput Signala i Telegrama profitirali su zbog konfuzije i u mnogim zemljama im je jako naraslo preuzimanje s Apple Storea i Google Playa.