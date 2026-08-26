WhatsApp pojačao zaštitu: Uz ove opcije tipkat ćete sigurnije

Jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka na svijetu, WhatsApp, najavila je novi paket poboljšanja sigurnosnih značajki, osmišljen kako bi korisnicima pružio veću kontrolu i zaštitu od sve učestalijih online prijevara i neovlaštenog pristupa računima. Nove mjere, koje se uvode postupno, uključuju značajnu nadogradnju verifikacije u dva koraka, uvođenje sustava za identifikaciju nepoznatih poziva te proširenu podršku za biometrijsku prijavu putem pristupnih ključeva (passkeys).

Zbogom PIN-u, dobrodošla lozinko

Ključna promjena odnosi se na verifikaciju u dva koraka (2FA), dosad temeljenu na šesteroznamenkastom PIN-u. Iako je PIN pružao osnovni sloj zaštite, bio je podložan pogađanju ili socijalnom inženjeringu. WhatsApp sada uvodi mogućnost postavljanja pune, alfanumeričke lozinke. To znači da će korisnici moći kreirati kompleksnu lozinku koja sadrži kombinaciju velikih i malih slova, brojki i posebnih znakova. Takva lozinka eksponencijalno povećava sigurnost računa jer ju je praktički nemoguće probiti metodama pogađanja. Ova nadogradnja predstavlja ključan korak u zaštiti korisničkih podataka i sprječavanju krađe računa, što je čest problem na digitalnim platformama.

Više informacija o nepoznatim pozivima

Druga velika novost usmjerena je na borbu protiv prevaranata koji koriste telefonske pozive za namamljivanje žrtava. Kada korisnik primi poziv od osobe čiji broj nije spremljen u kontaktima, WhatsApp će automatski prikazati dodatne, kontekstualne informacije. Primjerice, aplikacija će jasno naznačiti ako poziv dolazi iz druge države, što može biti prvi znak sumnjive aktivnosti. Također, sustav će provjeriti ima li pozivatelj zajedničke grupe s korisnikom, što može pomoći u identifikaciji legitimnih kontakata. Cilj ove funkcije je pružiti korisnicima dovoljno informacija da mogu donijeti informiranu odluku hoće li se javiti, smanjujući rizik od prijevara koje se često oslanjaju na stvaranje osjećaja hitnosti. Nažalost, kako je objavio GSM Arena, ova korisna značajka zasad je dostupna isključivo korisnicima uređaja s operativnim sustavom Android, dok se o dolasku na iOS još ne govori.

Pristupni ključevi postaju standard

WhatsApp također nastavlja s aktivnim poticanjem korisnika na prelazak na pristupne ključeve (passkeys), modernu i sigurnu alternativu lozinkama. Riječ je o metodi prijave koja omogućuje ponovni pristup računu korištenjem biometrijskih podataka pohranjenih na uređaju - otiska prsta ili prepoznavanja lica - ili pak koda za otključavanje zaslona. Iz tvrtke ovu metodu opisuju kao "najbrži i najsigurniji način potvrde identiteta, bez potrebe za upisivanjem kodova ili PIN-ova". Njihova prednost leži u činjenici da se kriptografski ključ čuva lokalno na uređaju i nikada ga ne napušta, što ga čini otpornim na phishing napade. Da su korisnici prepoznali prednosti, svjedoči i podatak da je više od milijardu ljudi već aktiviralo ovu opciju. Najnovije ažuriranje donosi i važnu novost: mogućnost dodavanja više pristupnih ključeva na jedan račun. To je izuzetno praktično za sve koji koriste više uređaja, primjerice Android pametni telefon i iPad, jer sada mogu jednostavno pristupati svojem računu sa svih platformi. Značajka se može aktivirati u postavkama aplikacije, pod izbornikom Postavke > Račun > Pristupni ključevi.

Kontinuirani napori u zaštiti privatnosti

Ova poboljšanja nisu izoliran slučaj, već dio šire strategije tvrtke Meta da ojača sigurnosne mehanizme na WhatsAppu, platformi s više od dvije milijarde aktivnih korisnika. Podsjetimo, podrška za pristupne ključeve za Android korisnike uvedena je u listopadu 2023., a za iOS u travnju 2024. godine. Ranije ove godine, u siječnju, WhatsApp je predstavio i "Stroge postavke računa" (Strict Account Settings), namijenjene korisnicima s visokim rizikom od kibernetičkih napada, poput novinara i javnih osoba. Najavljeno je i uvođenje korisničkih imena, što bi u budućnosti trebalo eliminirati potrebu za dijeljenjem osobnog telefonskog broja i tako dodatno zaštititi privatnost. Svi ovi potezi odražavaju opći trend u industriji, gdje se sigurnost korisnika stavlja u prvi plan kao odgovor na sve sofisticiranije metode online kriminala.

*uz korištenje AI-ja