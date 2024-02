Xiaomi 14 Ultra je telefon koji želi zamijeniti vaše kamere. Uz njega stiže atraktivni Xiaomi 14

Nakon što su nedavno predstavili nove Redmi uređaje u jeftinijem segmentu, Xiaomi je u Barceloni danas predstavio svoje glavne zvijezde za ovu godinu, Xiaomi 14 seriju koju predvodi Xiaomi 14 Ultra, a kod nas će još biti dostupan i Xiaomi 14.

Uz nove mobitele predstavili su i Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Smart Band 8 Pro i Xiaomi Watch 2 koji će uskoro biti dostupni korisnicima. A sve uređaje povezuje i nova strategija kompanije "Human X Car X Home" koju je predstavio predsjednik tvrtke William Lu.

Xiaomi 14 Ultra je foto zvijezda

Foto: Xiaomi

Xiaomi 14 serija predstavlja vrhunac suradnje Xiaomija i Leice te uključuje optiku Leica Summilux. A sve kod Ultre je fokusirano na fotografiju, pa tako i dizajn uređaja crpi estetiku iz tradicionalnih kamera. Inače, telefon će biti dostupan samo u crnoj i bijeloj veganskoj koži na međunarodnim tržištima. A uz njega će Xiaomi nuditi i 'grip' kao dodatni komad opreme uz koji telefon još više nalikuje fotoaparatima. Taj 'Photography Kit' za entuzijaste će imati dodatnih 1500 mAh baterije, dvostupanjski okidač, ručicu za brzo zumiranje, prilagodljivu tipku za video snimanje i dodatni prilagođeni brojčanik. U njega će se moći umetnuti i telefoni nekih drugih proizvođača.

Ultra dolazi s aluminijskim okvirom te Xiaomi Shield Glass zašittnim staklom koje čuva njegov 6,73-inčni AMOLED panel s WQHD+ rezolucijom (3200x1440) i 552 ppi gustoćom slike. Ekran inače podržava osvježenje slike od 1 do 120 Hz i ima maksimalnih 3000 nita svjetline, što je više i od nedavno predstavljenog Galaxyja S24 Ultra.

Xiaomi navodi kako su ga opremili konfiguracijom s četiri 50 mpx kamere s rasponom žarišnih duljina, od 12 mm do 120 mm. Njegova glavna kamera, opremljena ƒ/1,63–ƒ/4,0 promjenjivim varijabilnim otvorom promjera optičke leće, nudi prilagodbu ekspozicije u različitim scenarijima. Integirali su 1-inčni senzor slike LYT-900 s dinamičkim rasponom do 14 EV koji bi trebao ponuditi visoku kvalitetu slike čak i u izazovnim okruženjima, u što ćemo se uvjeriti kad telefon stigne na test. Postavku s četiri kamere dovršavaju Leica 75 mm plutajuća telefoto kamera s 3,2 optičkim zumom, Leica 120 mm periskopska kamera s 5x uvećanjem i Leica 12 mm ultra-široka kamera.

Podržava 8K snimanje na sve četiri kamere, a glavna kamera podržava 4K snimanje na 120fps i prilagodljiva je s 5x usporenim efektima, a navode i kako u 4K nudi zumiranje punog raspona pri 60fps. Kamera podržava i Dolby Vision snimanje u 4k 60fps.

Novi filmski način Movie rada uvodi prakse kinematografske industrije kao što je omjer slike 2,39:1 i pravilo okidača od 180°, isporučujući videozapise s kinematografskim izgledom i zamagljenjem pokreta. Potpuno novi MasterCinema kodira HDR videozapise u 10-bitnom Rec.2020 za snimanje bogatijih detalja, svijetlih dijelova i sjena, nadmašujući prethodni 8-bitni BT.709 standard, posebno na HDR zaslonima. Tu je i redateljski način s naprednim kontrolama parametara.

Sprijeda se nalazi 32 mpx kamera s f/2,0 blendom i pdoržava 4K do 6fps.

Telefon dolazi s baterijom od 5300 mAh, a iako imaju snažnije punjače ovaj podržava 90W punjenje na žicu, ali i 80 W bežično punjenje te 10W reverzibilno punjenje.

Pogoni ga Snapdragon 8 Gen3, a ima 12/16 GB RAM-a te 256/512/1 TB memorije.

Očekuje se između sredine ožujka i početka travnja u varijanti od 16/512 GB i stajat će od 1499 eura.

Xiaomi 14

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Manji Xiaomi 14 dolazi pak kao izravni konkurent Samsungovom Galaxy S24 s mrvu većim ekranom od 6,36 inča. Radi se o OLED panelu s prilagodljivim 120 Hz osvježenjem i 3000 nita maksimalne svjetline te rezolucijom 1200x2670 piksela. Štiti ga Gorilla Glass Victus staklo.

Kao i Ultru, pogoni ga Snapdragon 8 Gen3, a dolazi u varijantama od 8 do 16 GB RAM-a te sa 256 GB do 1 TB memorije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kod njega se straga nalaze tri kamere od 50 megapiksela koje, navodi se, pokrivaju žarišni raspon od 14 mm do 75 mm. Projektiran je s optičkim lećama Leica Summilux s nadograđenim otvorom promjera optičke leće ƒ/1,6 na glavnoj kameri, u kombinaciji sa senzorom slike Light Fusion 900 i može se pohvaliti dinamičkim rasponom do 13,5 EV. Štoviše, razlučivost Leica 14 mm ultra-široke kamere nadograđena je na 50 MP, a također i nudi vrlo hvaljeni Leica 75 mm plutajući telefoto objektiv s 3,2x optičkom uvećanjem, s minimalnom udaljenošću fokusa od samo 10 cm. Podržava snimanje do 8K u 24fps. Sprijeda je 32 mpx kamera.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ovaj modle dolazi s baterijom od 4610 mAh koja uz 90W punjenje podržava i 50W bežično te 10W reverzibilno punjenje.

Foto: Xiaomi

Xiaomi 14 nudit će se u crnoj, bijeloj i žad zelenoj boji koju imamo i na testu te je iznimno atraktivna opcija. Kod nas dolazi u varijanti sa 12/512 GB memorije s cijenom od 1099 eura, a već 26. veljače kreće flash prodaja s 200 eura popusta.

Hyper OS napokon je tu

Nakon godina sa MIUI sučeljem, Xiaomi se napokon okreće novom sustavu HyperOS koji je stigao na nove uređaje, a kako ističu korisnici mogu sada iskusiti povećanu fluidnost sustava s naprednim mogućnostima upravljanja datotekama i memorijom, obnovljenim korisničkim sučeljem obogaćenim grafičkim podsustavom, besprijekornom vezom između uređaja i sveobuhvatnim značajkama sigurnosti i privatnosti kako bi se osiguralo sigurno, povezano iskustvo.

Xiaomi 14 serija sada nudi i novu integraciju s Google Photos direktno kroz galeriju i omogućuje direktno sigurnosno kopiranje vida i fotografija. Korisnici će također moći i neprimjetno pregledavati, uređivati i dijeliti sadržaj sigurnosno kopiran u Google Photos izravno iz svoje galerije Xiaomi Gallery. Ova će funkcija biti dostupna na Xiaomi uređajima širom svijeta u proljeće 2024.

I ovdje je velik naglasak na AI mogućnostima koji su integrirani u razne aplikacije u sustavu pa tako AI Subtitles omogućuju transkripciju izgovorenog sadržaja u stvarnom vremenu tijekom video konferencija. AI Album Search koristi obradu prirodnog jezika, dopuštajući korisnicima da lociraju određene slike unutar svojih kolekcija fotografija opisujući ono što traže. AI Portraits koristi napredne algoritme za stvaranje novih kompozicija portreta izvedenih iz već postojećih slika. Dodatno, AI Expansion olakšava realna proširenja postojećeg slikovnog sadržaja, pružajući nove kreativne mogućnosti.

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Ultra će uključivati 4 generacije nadogradnji Android OS, kao i 5 godina sigurnosnih zakrpa. Korisnici dvaju uređaja imaju pravo na 100 GB pohrane u oblaku Google One za 6 mjeseci probe i 3 mjeseca YouTube Premium s pristupom YouTube i aplikaciji YouTube Music bez oglasa.



Stižu i novi tableti

Foto: Xiaomi

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 dolazi sa 144 Hz 3K zaslonom omjera 3:2 i rezolucijom od 3048 x 2032 i 294 piksela po inču (PPI). Opremljen je baterijom od 10000 mAh, dopunjenom ultra-brzim HyperCharge od 120 W. Pogoni ga Snapdragon 8 Gen2, a također dolazi s HyperOS. Uz njega se dodatno nudi i Xiaomi Focus Pen olovka te Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad tipkovnici. Tablat u grafitno sivoj boji stiže u travnju i u varijanti od 8/256 GB te će stajati 699 eura.