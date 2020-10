Xiaomi Mi 10T nakrcan moćnim hardverom stigao i u Hrvatsku

Kamera od 108 megapiksela, ekran s osvježenjem od 144 Hz, baterija od 5000 mAh i 5G podrška glavni su aduti Xiaomijeva Mi 10T Pro telefona koji je s još dvojicom braće stigao i kod nas

<p>Xiaomi je danas u Zagrebu, samo nekoliko dana nakon globalnog lansiranja, predstavio najnovije telefone iz Mi 10T serije koji dolaze nakrcani gomilom impresivnih hardverskih detalja, ali i nižom cijenom od top modela glavnih rivala.</p><p>Mi 10T i Mi 10T Pro praktično su blizanci koji se razlikuju jedino po glavnoj kameri, dva grama mase, bojama i memorijskim varijantama.</p><p>Oba modela dolaze s ekranima dijagonale 6,67 inča. To su IPS LCD ekrani rezolucije 1080x2400 piksela i HDR10+, ali i iznimnim osvježenjem slike od 144 Hz pa će biti zanimljivo vidjeti kako se to odnosi na potrošnju baterije. Usporedbe radi, Huawei je jučer predstavio Mate 40 kojem su stavili 90 Hz osvježenje za što kažu da je najbolji kompromis potrošnje baterije i brzine slike. </p><p>Pokreće ih Snapdragon 865 čipset s podrškom za 5G tehnologiju, a oba imaju velike baterije kapaciteta 5000 mAh. Imaju brzi punjač od 33W.</p><p>Mi10T Pro ima glavnu kameru od 108 megapiksela (f/1,7) s optičkom stabilizacijom, dok je na Mi 10T njena rezolucija 64 megapiksela.</p><p>Uz glavnu kameru, oba dijele i 13 MP ultra široku kamera te 5MP makro kameru, dok se s prednje strane nalazi 20 MP selfie kamera.</p><p>Kamere imaju cijeli niz modova s dugotrajnim ekspozicijama, nove filtere i video značajke, poput dvostrukog snimanja korisnika u jednom videu, istovremenog snimanja prednjom i stražnjom kamerom te timelapse selfie videa. Oba imaju i podršku za 8K video na 30fps.</p><p>Mi 10T Pro dolazi u varijantama od 8 GB RAM + 128/256 GB ROM, Mi 10T u varijantama od 6 GB RAM + 128 GB ROM te 8 GB RAM + 128 GB ROM.</p><p>Uz njih stiže i prilično sličan, no nešto slabiji i puno povoljniji Mi 10T Lite. Naime, dijeli ekran jednake dijagonale i rezolucije, a tu je i HDR10, dok je osvježenje slike 120 Hz. Ovdje je i Snapdragon 750, a kao i moćniji uređaji i ovaj ima 5G podršku. </p><p>Mi 10 Lite opremljen je četverostrukom kamerom koju čine 64 MP primarna kamera, 8 MP ultra široka kamera, 2 MP makro kamera i senzor dubine od 2MP. S prednje strane nalaze se 16MP selfie kamera. Baterija je malo manja te joj je kapacitet 4820 mAh, ali punjenje je jednako brzo. </p><p>Mi 10T Lite stiže u varijantama od 6 GB RAM + 64/128 GB ROM. </p>