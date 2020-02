XV je dobio hibridni pogon, no ostao je karakteristični Subaru

Subaru je po mnogočemu posebna marka. Vrlo su specifični po svojim motorima bokser koncepcije. Ovakvu koncepciju motora osim njih od velikih proizvođača koristi još samo Porsche. Jedinstveni su po svojem simetričnom pogonu na sve kotače koji sve Subarue pretvara u vrlo sposobna terenska vozila. Jedinstveni su i po sigurnosnom sustavu EyeSight koji koristi drugačiju tehnologiju od uobičajenih sigurnosnih sustava na modernim automobilima i koji se pokazao superiornim konkurenciji. Ukratko Subaru je specifična i posebna marka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U svojoj povijesti su proizveli 20 milijuna bokser motora i 19 milijuna auta s pogonom na sve kotače, a sada kreću u novo poglavlje svoje povijesti - elektrifikaciju. Prvi korak je hibridni model koji je, tipično za Subaru, morao biti nešto drugačiji nego kod tipičnog konkurenta. Hibridni pogon smo upoznali kod novog Forestera, a sada smo ga isprobali i u najprodavanijem modelu Subarua, SUV-u XV.

Foto: Subaru Italia

Kao osnovu za hibridni pogon Subaru, za razliku od konkurenata, koristi bokser motor. Ima obujam dvije litre i na njemu je čak 80 posto dijelova novih u odnosu na dosadašnji dvolitreni bokser motor. Taj motor razvija 150 KS, a njemu je dodan električni motor koji je ugrađen u mjenjač i razvija 17 KS. Kolika je ukupna snaga sustava Subaru neće otkriti, no u vožnji ej evidentno da električni motor pri punom gasu itekako pomaže benzinskom. Ubrzanje do 100 km/h traje 10, 7 sekundi, a maksimalna brzina je 193 km/h. Potrošnja goriva snižena je 11 posto u odnosu na prijašnji dvolitreni benzinski motor. Konkretno po NEDC-u ovaj auto troši 6,5 l/100 km, a po nešto realnijem testu izvedenom u skladu s WLTP kriterijima potrošnja je 7,9 l/100 km. Toliko otprilike smo i mi trošili na testnoj vožnji u Italiji. Subaru na hibridni sustav daje osam godina jamstva do 160.000 kilometara.

Foto: Subaru Italia

Električni motor pomaže pri ubrzanju, no može raditi i samostalno, doduše na zaista minimalnom gasu i pri minimalnom opterećenju i to do 40 km/h. Osim što smanjuje potrošnju i povećava snagu električni motor pomaže i pri terenskoj vožnji što je zaista važan faktor kod jednog Subarua. Naravno hibridni sustav doprinosi većoj masi automobila. Ona je 128 kilograma veća nego kod dosadašnjeg modela, no raspodjela mase je bolja pa su vozne osobine još uvjerljivije. Prostor u automobilu unatoč dodatnim baterijama nije smanjen i u prtljažnik stane 380 litara.

Foto: Subaru Italia

U odnosu na klasični XV, novi hibridni e-Boxer model se razlikuje po malim detaljima na prednjem dijelu. Unutrašnjost je ostala ista, kvalitetno izrađena, puna mekanih materijala i vrlo ergonomična. Dominira središnji zaslon promjera osam inča, a iznad njega je još jedan zaslon na kojem se mogu pratiti mnoge informacije o autu i vožnji. Sigurnosni sustav EyeSight koji koristi kamere brine se za čitav niz sustava za pomoć pri vožnji koji funkcioniraju besprijekorno. Oprema je vrlo bogata već od osnovne razine u koju su uključeni alunaplatci promjera 18 inča, LED svjetla, već spomenuti veliki središnji zaslon, adaptivni tempomat, automatski klima uređaj. Cijena od 269.697 kuna nije mala, no s obzirom na obilje opreme, serijski pogon na sve kotače i serijski automatski mjenjač nije ni previsoka. Automobil na naše tržište dolazi tijekom veljače.