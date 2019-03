Za klasu bolji: Isprobali smo 'osvježeni' Huawei P Smart

Krajem ožujka stiže nam novi P30 koji je trenutno u središtu pažnje zbog svega što bi trebao donijeti na polju fotografije, no on cijenom i specifikacijama spada u sam vrh. Činjenica je da mnogima od nas jednostavno ne treba takav telefon. Želimo nešto solidno, što će odraditi osnovne zadatke i neće nam izbiti jednu ili dvije plaće iz džepa.

Zbog toga je Huawei nedavno predstavio P Smart u izdanju za 2019. kojeg smo isprobali proteklih dana.

Iako dijeli ime s prethodnikom, Huawei je odlučio značajno podići razinu kvalitete ovog uređaja i vizualno ga približiti svojim top modelima. No najjasniji znak da se radi o mobitelu nižeg cjenovnog ranga bit će pogled na microUSB konektor koji se nalazi na sve manjem broju telefona.

Foto: Huawei

Novi P Smart tako je telefon tankih rubova oko ekrana koji je uskraćen samo za maleni zarez u obliku kapljice na njegovu vrhu. Nema više velikog ‘zuba’, a ovakvo dizajnersko rješenje vidjet ćemo na P30 seriji. U konačnici s prednje strane ovo izgleda puno bolje i od širokog zuba na Mateu 20 ili iPhoneu X (koji u tom prostoru imaju niz drugih senzora). Senzor otiska prsta gurnut je na poleđinu telefona tako da s prednje strane nema niti jedne tipke, a uz senzor otiska prsta u kutu se nalazi dvostruka AI kamera te LED bljeskalica. Osim po microUSB konektoru, plastično kućište jasno pokazuje da se ne radi o flagship uređaju.

No bez obzira na to, telefon u ruci djeluje prilično čvrsto i to mu se ne može uzeti kao prevelik minus iako je dosta lagan.

Što se ekrana tiče, dobit ćete 6,2-inčni IPS LCD ekran rezolucije 1080x2340 piksela, što znači 415 točaka po inču. Uz to, u većini uvjeta ponudit će vam zadovoljavajuć kontrast i svjetlinu, tako da će jako dobro poslužiti za gledanje filmova ili igranje igara.

Foto: Huawei

Tu dolazimo i do performansi. Za pogon je zadužen Huaweijev Kirin 710 procesor, isti kao u Mate 20 Lite ili Honoru 10 Lite, uz 3 GB RAM-a, dok smo u testnom modelu imali 64 GB interne memorije (nudi se i varijanta sa 32). Značajno je jači od lanjskog P Smarta kojeg je pogonio Kirin 659, a u svakodnevnom radu se sasvim solidno nosio s većinom zadataka. No kod najnovijih igara ne možete očekivati igranje u 60fps i najvišoj razini detalja, ali će biti podnošljivo. Tu je i baterija kapaciteta 3400 mAh koja će bez problema izdržati cijeli dan korištenja ovog telefona.

Što se kamere tiče, P Smart ih straga ima dvije. Glavni senzor snimat će fotografije od 13 megapiksela (f/1.8) kojem će u svakodnevnom radu pomoć pružati i senzor od dva megapiksela koji će fotkama dati dubinu. Nema optičke stabilizacije, a video može snimati u 60 fps na Full HD rezoluciji. S prednje strane nalazi se kamera od 8 megapiksela. Natpis na telefonu pokazuje da i ovdje AI pomaže u detektiranju scena i to u 22 kategorije kako bi prilagodio postavke, no ne može se mjeriti s AI-jem u skupljim serijama. Ovo je opcija koju u postavkama možete lako isključiti kako bi dobili fotografije bez ikakvih dorada. Konačni rezultat bit će solidan za ovaj cjenovni rang. Ipak se radi o uređaju koji košta nešto više od 1500 kuna.

Nekoliko fotografija snimljenih P Smart 2019.