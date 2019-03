Za let Sojuzom do Mjeseca su spremni platiti 120 mil. dolara Svemirski turisti će Sojuzom prvo otputovati do ISS-a gdje će očekivati dolazak jedinica za ubrzavanje na raketi Angara, uz pomoć kojih će Sojuzom stići do Mjeseca, nakon čega slijedi povratak na Zemlju.