Zabavni šminker drugačiji je od ostalih električnih automobila

S električnim motorom 208 je vrlo zabavan i brz. Realan doseg mu je veći od 300 kilometara, ako se vozite umjerenije možete napraviti i gotovo 400. Izgleda skoro isto kao benzinski 208

<p>Za razliku od većine konkurenata koji rade posebne “svemirski” dizajnirane električne aute Peugeot je uzeo obični 208 i u njega ugradio električni pogon.Rezultat je vrlo atraktivan auto koji svojim izgledom ne otkriva da je drugačiji, no svejedno ima sve prednosti električnog pogona. </p><p>Novi e-208 ubrzava mnogo brže nego biste očekivali od 136 KS. Klasični benzinci i dizelaši slabiji od 200 KS na semaforu do 50, 60 km/h nemaju šanse. No i na višim brzinama ubrzanja i međuubrzanja su vrhunska, a vrlo dobar je i doseg. Maksimalna brzina ograničena na 150 km/h, također je među boljima u svijetu gradskih električnih automobila.</p><p>U kombiniranoj vožnji u gradu i izvan njega doseg je na našem testu uz živahniju vožnju iznosio oko 310 km, a kada smo štedjeli postigli smo potrošnju uz koju bismo prevalili i 380 kilometara. Dakle, vrlo iskoristiv auto u gradu pogodan i za neka dulja putovanja.</p><p>Snaga punjenja je manje-više standardnih 50 kWh, što znači da se baterija napuni do 80 posto kapaciteta za manje od 40 minuta. Na brzom AC punjaču baterija će biti puna za oko pet sati. Velike pohvale auto zaslužuje za udobnost u vožnji u svakom pogledu, od ovjesa do tihog rada "glatkih" ubrzanja.</p><p>Testirana verzija Allure prilično je bogato opremljena, a posebno impresivno izgleda 3D ploča s instrumentima. Cijena je na razini usporedive električne konkurencije, no mnogo viša od cijene usporedivog benzinskog modela. </p>