Zaigrajte igru "Manje rizika - više zabave" i osvojite nagradu

Prošle godine su učenici diljem Hrvatske pokazali kako planiranje sigurne budućnosti i upravljanje rizicima ne mora biti previše komplicirano uz zabavnu i edukativnu društvenu igru „Manje rizika - više zabave“. Nakon što je Hrvatski ured za osiguranje prošle godine tijekom ožujka i travnja podijelio igru svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, učenici iz pojedinih hrvatskih gradova odigrali su igru zajedno s brand ambasadorom igre - pjevačem Damirom Kedžom. Osječki učenici Ekonomske i upravne škole bili su prvi koji su Kedžom odigrali igru i pritom se odlično zabavili. Osim učenika čiji su dojmovi bili i više nego pozitivni, važnost same igre prepoznali su i nastavnici različitih škola koji su izrazili interes za edukativne radionice. Uz unaprjeđenje svojih financijskih vještina, učenici su uspješno savladali sve rizike i opasnosti koje pred njih stavljaju razni životni izazovi. Zabavne i kreativne kartice iz igre uvelike su pomogle učenicima u shvaćanju važnosti osiguranja te kako im osiguranje može pomoći u svakodnevnim životnim situacijama.

I ove godine Hrvatski ured za osiguranje nastavlja s zanimljivim aktivnostima i to povodom Svjetskog i Europskog tjedna novca koji traje od 12. do 18. ožujka. U svrhu lakšeg savladavanja financijske pismenosti, Hrvatski ured za osiguranje poziva sve osnovne i srednje da se prijave na kreativni natječaj koji traje od 12. ožujka do 23. ožujka. Zadatak je zabavan i jednostavan, a sudjelovati mogu svi.

Kako bi pobijedili na natječaju, sve zainteresirane škole moraju_

1. organizirati jednu ili više radionica na kojoj će maksimalno 12 učenika odigrati igru „Manje rizika - više zabave“.

2. fotografije s radionice te zajednički kratki osvrt o tome kako vam je igra pomogla u shvaćanju važnosti i uloge osiguranja, potrebno je poslati na natjecaj@huo.hr

Najkreativniji među njima osvaja super nagradu. Pobjednička škola imat će tako priliku osvojiti osobno računalo, a učenici nagrađenog osvrta osvojit će 12 poklon kartica u iznosu od 100 kn za Cinestar kina. Iz iste škole se može prijaviti više ekipa, no samo će jedna biti pobjednička i osvojiti nagradu.