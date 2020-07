Zaposlenici Googlea radit će od kuće najmanje do ljeta 2021.

<p>Google je odlučio da će njegovi zaposlenici raditi od kuće najmanje do srpnja iduće godine, objavio je u ponedjeljak Wall Street Journal, pozivajući se na upućene izvore.</p><p>Glavni izvršni direktor<strong> Sundar Pichai </strong>osobno je donio odluku prošloga tjedna nakon rasprave na internoj skupini najviših direktora tog internetskog diva, navodi list. </p><p>Google je ranije planirao da radnici ostanu raditi kod kuće do kraja 2020. </p><p>Nova odluka odnosi se na sve zaposlene u Googleu, i stalno zaposlene i honorarce, njih oko 200.000.</p><p>Prema Wall Street Journalu, šef tvrtke Sundar Pichai želi posebno pomoći radnicima koji se moraju brinuti o djeci, jer je diljem svijeta neizvjesno funkcioniranje škola na početku školske godine na jesen.</p><p>Jedna njemačka studija nedavno je pokazala da rad od kuće tijekom koronakrize radnici doživljavaju kao pozitivni pomak.</p><p>- Zaposleni koji su za vrijeme koronakrize prešli na rad od kuće rjeđe se nalaze pod stresom i produktivniji su - proizlazi iz studije koju je za zdravstvenu osiguravajuću kuću DAK načinio institut Forsa i IGES.</p><p>Prije izbijanja pandemije 21 posto ispitanih je reklo da se nalazi pod stresom dok je to isto tijekom koronakrize tvrdilo samo 15 posto.</p><p>Među onima koji u međuvremenu redovito rade od kuće, njih 56 posto je izjavilo da se kod kuće osjeća produktivnije nego na radnom mjestu.</p><p>Daljnji pozitivni učinci rada od kuće su bolje usklađivanja rada i obitelji (dvije trećine ispitanih) a isti udio ispitanih kao posebno pozitivan učinak rada od kuće navodi izostajanja putovanja na radno mjesto.</p><p>76,9 posto ispitanih je navelo da bi ovakvu formu rada htjelo zadržati i u budućnosti, prenijela je njemačka novinska agencija.</p>