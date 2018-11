Zašto je Fortnite postala najpopularnija online igrica?

Fortnite – voliš li ga ili ne možeš podnijeti „klince“ koji se hvale svojim uspjesima u ovoj svjetski poznatoj online igrici, čini se da nema osobe koja nije čula za Fortnite.

U čemu je tajna uspjeha? Radi li se o formuli koju možemo replicirati ili je u pitanju slučajni uspjeh? Ako itko može reći sa sigurnošću, onda je to Piotr Bombol, CEO marketinške agencije iz Poljske posvećene gaming marketingu, među čijim klijentima je i Fortnite.

Piotr će na DAMconf-u pokazati kako su lansirali Fortnite digitalnu kampanju u 17 zemalja CEE regije.

Što je sljedeće u komunikaciji s tehnologijom?

Nick Bićanić, keynote govornik ovogodišnjeg DAMconf-a, dolazi iz Los Angelesa kako bi s publikom podijelio svoju viziju bliske budućnosti. Koliko će intiman postati naš kontakt s pametnim telefonima i računalima? U iščekivanju njegovog nastupa na konferenciji, pogledajte ekskluzivnu video najavu iz Venice Beach, Californije.

https://youtu.be/rXCH00xMAq4

Novi oblik komunikacije

U današnjoj digitalnoj eri nezamisliva je komunikacija bez ulaganja u inovativne digitalne platforme i kontinuirano praćenje tehnologije i trendova koji unaprjeđuju poslovanje poručuju iz A1 Hrvatska. Upravo zato, A1 Hrvatska je kao generalni pokrovitelj odlučila podržati ovogodišnju DAM konferenciju kao projekt koji potiče izvrsnost, inovaciju i omogućuje platformu za razmjenu najboljih praksi iz sfere digitalnog oglašavanja i marketinga.

Još samo 8 dana do početka

DAMconf program konferencije se održava sljedeći četvrtak, 15. studenog, a radionice Boosting your digital marketing through Art + Science i The Perfect Pitch su dan nakon, u petak 16. studenog. Karte su još uvijek u prodaji, a možeš ih naći na www.damconf.com