Završio je peti LEAP Summit

Pozitivna poduzetnička klima i suradnja svih društvenih sektora ključna je za razvoj gospodarstva

<p>Završio je peti, jubilarni LEAP Summit koji se protekla dva dana održavao u zagrebačkom Branimir Minglle mallu. Kroz dva dana međunarodne multidisciplinarne konferencije izmijenilo se 40-ak domaćih i stranih predavača koji su prezentirali teme vezane za poduzetništvo, inovacije te digitalnu i zelenu tranziciju. Upravo su digitalna i zelena tranzicija ključne za razvoj bolje budućnosti Europe te su time prioriteti i Europske komisije, generalnog partner LEAP Summita.</p><p>Ideja, hrabrost, volja, poslovni plan, spremnost na slavljenje uspjeha ali i poraza, strpljivost te otvorenost za suradnju i prihvaćanje tuđe pomoći i savjeta, samo su neke od kvaliteta koje bi trebali imati mladi poduzetnici, složni su predavači ovogodišnjeg summita.<br/> No osim hrabrosti mladih poduzetnika, govornici su istaknuli važnost potpore Vlade. Britanskog veleposlanika u Hrvatskoj Andrewa Dalgleish iznenadila je razina kreativnosti u Hrvatskoj, koju bi, smatra, trebalo više podupirati.</p><p>- U Velikoj Britaniji možete pokrenuti kompaniju za samo 24 sata. Vrlo je lako skupiti kapital i dajemo svakome priliku da prodane, bez rizika da će i privatno bankrotirati.“</p><p>David Jandrisak iz američke ambasade dodao je kako se u SAD-u od mladih poduzetnika gotovo očekuje da propadnu prvi put.</p><p>- Kod nas nema stigme ako vaš posao ne uspije. Mnogi, danas jako uspješni ljudi, su propali i nekoliko puta sa svojim prvim poslovima ali to su vidjeli kao priliku za učenje i rast a ne kao poraz.</p><p>Za razvoj poduzetnika neophodno je i pozitivno okruženje, vjeruje Paul Bradbury vlasnik portala Total Croatia News.</p><p>- Živim tu 14 godina i vjerujem da je Hrvatska fantastično mjesto za život, no potrebno je promijeniti negativan stav kod većine Hrvata. Razočarani su korupcijom i misle kako je nemoguće uspjeti bez veza, no u ovoj zemlji ima tisuće odličnih i pozitivnih priča koje nam mogu dokazati da ipak nije tako. Zbog toga je moja misija te priče izvući u prvi plan, kako bi pokušali promijeniti taj negativizam i stvoriti pozitivno okružje - kazao je Bradbury prisjetivši se veselja i zajedništva diljem Hrvatske u doba Svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine.</p><p>Prepreka za razvoj poduzetnika je i otežani pristup financiranju. Menadžerica za EU fondove u tvrtki Rimac, Antonia Mršić Radas prisjetila se koliko je početak u Rimcu bio težak zbog uvjeravanja potencijalnih investitora ali i zakonodavaca u održivost ideja.</p><p>- Investitori, bilo u vidu privatnika, države ili EU fondova, razmišljaju o birokraciji, administraciji, svojim rizicima i često ne vjeruju mladim poduzetnicima i njihovim idejama. Kako smo se razvijali i kako su nas više prepoznavali u svijetu tako nam se olakšavao put ka financijama koje su ključne za uspjeh i razvoj kompanije. Poruka zakonodavcima je da olakšaju put ka financiranju jer nepredvidivost natječaja, prilično mali odobreni iznosi i birokracija sve otežavaju i kompliciraju te mnoge unište prije nego što su počeli.</p><p>Martin Mossler, direktor Science Park Graz i službeni ESA (European Space Agency) inkubator za SEE poručio je kako je ključ za uspjeh spremnost na traženje pomoći i savjeta.</p><p>- Najljepša stvar je što postoje dobri ljudi po cijelom svijetu koji podupiru mlade inovatore i poduzetnike - istaknuo je Mossler.</p><p>Osvrnuvši se na aktualnu 2020. godinu, u kojoj smo bili ograničeni u kretanju, zaključio je kako će upravo mobilnost postati važnija nego ikada te će inovatori biti fokusirani na unaprjeđenje rješenja u tom području.</p><p>Ivan Štefanić, osnivač i direktor TERA TEHNOPOLIS naglasio je kako je nužno zaštiti svoje intelektualno vlasništvo bez obzira na skuplju i dugotrajniju proceduru jer se tako preveniraju brojni potencijalni problemi koji bi se mogli naknadno pojaviti u poslovanju.</p><p>Kao jedan od razloga manjka inovatora i poduzetnika, ističe strah od nepoznatog.</p><p>- Poduzetnici se moraju kladiti na budućnost, zato ih nema toliko, pogotovo kad govorimo o inovacijama budućnosti - zaključio je Štefanić.</p><p>Nakon dva dana zanimljivih predavanja i inspirativnih predavača ostaje zaključiti kako je za oporavak gospodarstva potrebno poticati mlade na ulazak u svijet poduzetništva, ali im i osigurati priliku da na putu ka uspjehu ponekad i pogriješe.</p>