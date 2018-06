Želite dobiti gripu? Može. Još će vam to platiti 22.000 kuna

Dobijete gripu, za to vam plate 3500 dolara (oko 22.000 kuna) i još vas smjeste u hotel i brinu se o vama - zvuči kao sreća u nesreći. No, postoji kvaka - sve je to dio istraživačkog programa Sveučilišta u američkom St. Louisu koji za cilj ima razvijanje univerzalnog cjepiva protiv te bolesti.

Plan je otvoriti tzv. "Hotel gripa" gdje će dobrovoljci u sobama biti cijepljeni, a zatim izloženi raznim tipovima virusa gripe, čak i soju H3N2 od kojeg su u SAD-u ove zime umirala neka djeca i mlađi odrasli. Obolijevali su čak i oni koji su bili cijepljeni.

Cilj istraživanja je uvidjeti hoće li imunološki sustav dobrovoljaca stvoriti potrebna anti-tijela za borbu protiv bolesti. Polovica ljudi u hotelu dobit će pravo eksperimentalno cjepivo dok će druga polovica dobiti placebo. Bit će to izvrsna prilika za znanstvenike da u kontroliranom uvjetima analiziraju kako se gripa širi i kako imunitet reagira na viruse što su ključne informacije ra razvoj kvalitetnog cjepiva.

Svatko tko želi biti dio studije dobit će 10 noćenja u hotelu opremljenom kožnim sjedalima, velikim televizorima, privatnim kupaonicama, internetom, a tu je i posluga.

Istraživači smatraju da je takav hotel izvrsno mjesto za razvoj univerzalnog cjepiva protiv gripe što je američka vlada odredila kao jedan od zdravstvenih prioriteta. Razlog uznemirenosti su podaci koji govore da u toj zemlji od gripe godišnje umre između 33 i 49 tisuća ljudi.

Ovosezonsko cjepivo protiv gripe bilo je tek 30 posto djelotvorno pa struka smatra kako bi trebali prestati pogađati koji će soj virusa dominirati u idućoj sezoni i baciti se na ozbiljno istraživanje i stvaranje cjepiva koje bi moglo spasiti brojne živote.

Nekoliko probnih univerzalnih cjepiva koje su testirali na životinjama dalo je obećavajuće rezultate, piše Daily Mail.

- Za nas je sve ovo pravi izazov, ali smislili smo ovaj hotel kako bi informacije dobili što je brže moguće i to izravno od oboljelih. Smatramo to puno djelotvornijim i jeftinijim od tradicionalnog istraživanja cjepiva. Sve ovo važno je jer trenutačno nijedno cjepivo ne štiti od svih sojeva gripe koji se mijenjaju iz godine u godinu, rekao je Daniel Hoft sa Sveučilišta.