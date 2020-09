Zlatna plejka od 67.000 kuna!

Iz Sonya su pripremili dvije zlatne verzije najiščekivanije konzole ikad, PS5, konzole nove generacije. Proizvest će 250 primjeraka PS5 od 18-karatnog zlata i 250 primjeraka konzole od 24-karatnog zlata

<p>PlayStation 5, konzola nove generacije, izlazi ove godine. Za one malo dubljeg džepa iz Sonya su pripremili dvije zlatne verzije od 24 i 18 karata. PS5 u zlatnom izdanju od 24 karata koštat će 8800 eura, što je otprilike 65 tisuća kuna.</p><p>Za verziju konzole od 18-karatnog zlata trebat će izdvojiti nešto više, 67.000 kuna, piše hrvatski portal<a href="https://www.hcl.hr/vijest/znamo-koliko-ce-kostati-playstation-5-24-karatnog-zlata-160759/" target="_blank"><strong> HCL.</strong></a> Proizvest će 250 primjeraka po svakom modelu, a narudžbe kreću 10. rujna.</p><p><strong>Pogledajte video: PS5 od zlata</strong></p><p>PlayStation 5 jedan najiščekivaniji je proizvod u svijetu konzola. Radi se o konzoli nove generacije koja će podržavati 8K grafiku, 4K grafiku pri 120Hz i 3D audio, a Sony je potvrdio da će izaći ove godine, unatoč brojnim problemima koje je uzrokovala koronakriza.</p><h2>Kad izlazi i koja će mu biti cijena?</h2><p>Iz Sonya su u kolovozu objavili kako će primati predbilježbe za PS5, a prednost će imati korisnici s aktivnim PSN računima.</p><p>Cijena još nije poznata, kao ni datum izlaska, no pretpostavlja se kako će obična verzija sa čitačem diskova biti oko 500 dolara, što je otprilike 3200 kuna.</p><p>Ako je vjerovati Sonyu, a obećali su da će PS5 izaći ove godine, to bi moglo biti u predblagdansko vrijeme, u studenom ili prosincu. Predviđanja kažu kako bi PS5 u prvim danima prodaje mogao oboriti sve rekorde ipostati najprodavanija konzola u povijesti.</p>