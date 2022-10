Zlatna sredina za atraktivnu Cupru. Benzinac mu pristaje i daje više od očekivanog

Kad je Volkswagen grupa prije nekoliko godina osnovala Cupru, kao svojevrsnu podmarku Seata, mnogi su sumnjali u njen uspjeh. No danas je jasno, bio je to pun pogodak. Pitanje je koliko bi ljudi kupovali Formentora da nosi znak Seata. Ovako uz egzotično ime marke i izuzetno atraktivni dizajn Formentor je postao pravi prodajni hit. Vrlo je popularan i u Hrvatskoj što se svakodnevno može vidjeti na cestama.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Nakon što smo testirali top verziju s benzinskim motorom i 300 KS i atraktivni plug-in hibrid s 245 KS na red je stigla i nešto umjerenija verzija - 2.0 TSI sa 190 KS. No nemojte misliti da se radi o “siromašnom” Formentoru. Ovaj auto ima i pogon na sve kotače i DSG mjenjač i vrlo je brz, a Cupra ispod njega nudi još dvije varijante, dizelaša i benzinca sa 150 KS. Stoga bismo testirani model mogli nazvati svojevrsnom zlatnom sredinom u bogatoj ponudi pogona za ovaj auto.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Cupra Formentor izgleda zaista vrhunski. Bez sumnje, ako volite automobile koji izgledaju sportski, ovo je daleko najatraktivniji SUV u Volkswagen grupaciji. Dizajn je izuzetno agresivan, pomalo napadan, ali još uvijek dovoljno umjeren i s razumnom dozom elegancije.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Unutrašnjost je nešto manje spektakularna. Formentor ovdje izgleda dobro, no ne i spektakularno ili agresivno kao izvana. Umjesto sportske ekstravagancije ovdje je u pravom planu ergonomija uz dobru kvalitetu materijala i završnu obradu. Naravno, ima i dosta luksuza ali i rješenja koja su preuzeta od drugih modela iz Volkswagen grupacije, poput odličnih digitalnih instrumenata i infotainment sustava s velikom zaslonom od 10”.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Prostranost je na razini konkurentnih SUV-a kompaktne klase iz koje ovaj auto ne iskače sa svojih 445 cm dužine. Ponuda prostora na stražnjim sjedalima je vrlo dobra, a prtljažnik s 420 litara je sasvim solidan. Posebnu pohvalu zaslužuju odlična prednja sportska sjedala i vrlo dobar položaj vozača.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Benzinski TSI motor dobro je poznat iz drugih automobila VW grupe. Riječ je o potentnom stroju koji daje mnogo bolje performanse nego biste to očekivali iz njegovih deklariranih 190 KS. To potvrđuje i samo 7 sekundi do 100 km/h što je odlično za ovako veliki i prilično teški SUV. I maksimalna brzina je vrhunska, a Formentor ne pokazuje nikakve slabosti ni prilikom međuubrzanja. DSG mjenjač radi vrhunski. Brzo i neprimjetno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Potrošnja je očekivana. Uz izostanak bilo kakvih hibridnih (pa i blagih) rješenja Formentor nije jako štedljiv, ali nije ni neki preveliki potrošač. U gradu nam je automobil trošio 8,8 litara dok je potrošnja u kombiniranoj vožnji na testu iznosila 7,7 l/100 kilometara.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Vozne osobine Formentora su, kao i njegov izgled, sportske. Ipak ne u toj mjeri. Dok je izgled naglašeno sportski, vozne osobine su malo umjerenije. Auto nije beskompromisni sportski SUV već dobro izbalansiran model za svakodnevne potrebe u kojem se može pojuriti ali i vrlo komforno voziti. Ovjes je malo tvrđi, ali nije neudoban, a posebno dobar dojam auto ostavlja na otvorenoj cesti.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Formentor je vrhunski pogođen model, a pogon u testiranom automobilu idealan je izbor ako tražite zlatnu sredinu i ne treba vam dizel. Za one koji prevaljuju mnogo kilometara možda je bolji izbor TDI.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata



TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1521 kg

dimenzije: 445 x 184 x 151 cm

obujam motora: 1998 ccm

snaga: 140 kW/190 KS

0-100 km/h: 7,1 s

najveća brzina: 223 km/h

potrošnja: 7,4 l/100 km

cijena: 295.333 kn (testni model), 229.165 kn (osnovni Formentor, 150 KS benzinac)



Važnija oprema Cupra Formentor 2.0 TSI DSG 4Drive

Aluminijski naplatci 18", automatska trozonska klima, grijana sportska sjedala, grijani upravljač, dodirni zaslon 10”, navigacija, digitalni instrumenti 10,25”, ambijentalna rasvjeta, adaptivni tempomat, senzori za parkiranje sprijeda i straga, kamera za vožnju unatrag...

POGLEDAJTE VIDEO: TINO JE NAPRAVIO BARKU NA SOLARNI POGON