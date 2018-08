Znanstvenici uočili fascinantni nebeski objekt s plavom aurom

Stručnjaci su otkrili golemi odbjegli planet mase 12 puta veće od Jupiterove koji stvara 200 puta snažnije magnetsko polje od najvećeg planeta u Sunčevu sustavu. Odbjegli planet ili 'planet siroče' pojam je za planet koji slobodno pluta svemirom, kruži izravno oko galaksije te nije gravitacijski vezan za nijednu zvijezdu.

Ovo nedavno otkriveno smećkasto nebesko tijelo putuje galaksijom, a nalazi se na 20 svjetlosnih godina od Zemlje. Riječ je o prvom ovakvom objektu koji je pronađen preko radio signala, a znanstvenici ne znaju odakle potječe i što stvara njegovu plavičastu polarnu svjetlost. Aurore nisu neobična pojava, i nastaju kao plod interakcije magnetskog polja i Sunčevog vjetra, no problem je u tome što kod ovog masivnog nebeskog tijela nema solarnog vjetra od obližnje zvijezde koja bi tvorila auroru.

Fascinantni objekt po svojim je karakteristikama negdje između zvijezde i planeta, a astronomi su ga isprva klasificirali kao smeđi patuljak, odnosno 'neuspjelu zvijezdu'.

Po svojoj definiciji, smeđi patuljak je tijelo mnogostruko veće od planeta, oblikovano na isti način kao i zvijezde, od dijelova međuzvjezdanog plina i prašine, ali im se zbog male mase središte ne može zagrijati na dovoljnu temperaturu za pokretanje nuklearne fuzije - procesa kojim nastaje energija i sjaj zvijezda.

Massive planet? Brown Dwarf? @caltechipac astronomers, using the #NSFfunded Very Large Array, find surprising radio emission from "failed star" with a magnetic field 200 times more powerful than Jupiter's. https://t.co/73qo9Kns7M pic.twitter.com/uOo0SkwifB