Zuckerberg je razočaran: Morat će platiti želi li koristiti vijesti

Razočarani smo najavama australskih vlasti, rekli su u ponedjeljak iz Facebooka nakon najava ministra financija Josha Frydenberga da će prisiliti Google i Facebook da podijele dio svojih prihoda od oglašavanja s lokalnim medijskim kućama.

Facebookov direktor za Australiju Will Easton u pisanoj izjavi je naglasio kako su uložili milijune u novinarstvo kroz ovu globalnu pandemiju te 5 milijuna dolara u Australiji kako bi pomogli medijskim kućama da monetiziraju publiku koju su dobili preko Facebooka kao dokaz svoje podrške novinarstvu, prenosi Guardian.

As the technology of the digital platforms has evolved, so too has their market dominance.



By creating a mandatory code, we’re seeking to be the first country in the world that successfully requires these social media giants to pay for original news content. pic.twitter.com/vhMaQab2E4