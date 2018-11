Zuckerberg ljut na Apple: Svi šefovi moraju uzeti Androide

Kako se čini, šef Facebooka Mark Zuckerberg zna biti poprilično zlopamtilo.

Naime, nakon što je šef Applea Tim Cook prozvao Facebook nakon afere s Cambridge Analyticom, Zuck je navodno svojem kompletnom menadžmentu naredio da počne koristiti isključivo Android uređaje.

Podsjetimo, nakon masivnog skandala sa zloupotrebom korisničkih podataka zbog kojeg je Facebook stajao cijelu jednu Hrvatsku (gubitak Facebooka je prema procjeni Bloomberga iznosio 'otprilike kao bruto domaći proizvod zemalja kao što su Hrvatska ili Libanon') Cook je u intervjuu za MSNBC u ožujku izjavio da Apple ne planira raditi promet na privatnim životima svojih korisnika.

- Privatnost je za nas ljudsko pravo. Građanska sloboda - izjavio je Cook.

