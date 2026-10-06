Adi Šoše zapjevao najdraže pjesme Olivera, Zdravka Čolića, Aleksandre Prijović: 'Sve znam'

DOBRA ZARADA
VIDEO IZA REŠETAKA Osuđenice šivaju plišanog papu: 'Izrađuju suvenire jer im dolazi...'
Zatvorenice u ženskom zatvoru Mujeres de Chorrillos u Limi izrađuju plišane lutke, privjeske, ogrlice i druge suvenire s likom pape Lava XIV., koji u studenome stiže u Peru. U radionici radi 78 žena, a prihod im pomaže uzdržavati obitelji i pripremiti se za povratak u društvo. Lutke se prodaju za oko devet dolara, dostavom i u trgovini ispred zatvora. Papa, rođen u SAD-u, desetljećima je služio u Peruu, čije je državljanstvo stekao 2015. godine. Zemlju će posjetiti od 11. do 16. studenoga, nakon Argentine i Urugvaja. Zatvorenicama šivanje pruža predah od zatvorske svakodnevice, a uz zaradu nadaju se i duhovnoj nagradi.
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Zatvorenici u Peruu šivaju „lutke pape” uoči posjeta poglavara Katoličke crkve
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Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko pola milijuna eura vrijednu velebnu vilu s bazenom u pored Poreča sinu Ervinu darovao je kralj žira Zijad Pezerović. koji je državi ostavio više od 578.000 eura novog poreznog duga iz tvrtke Euro žir Dani koja je u stečaju. Još lani Hrvatske šume su joj isplatile 3,5 milijuna eura za žir, sada nema novca i imovine,ali zato ima nove vile... Žalbu na natječaj za izgradnju maksimirskog stadiona podnijelo je ministarstvo gospodarstva. Ministar Šušnjar tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za sve i traži poništenje... Mladić (24) u Zadru nožem napao i usmrtio svoju baku...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Državi dužan, a sinu daruje vilu u Istri od čak pola milijuna eura
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Video: 24sata/Video
IMA VELIKO SRCE
VIDEO Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj
SPLIT - Nedavno je menadžer Andy Bara otkrio kako Dani Olmo donira dva posto plaće Vukovaru otkako je napustio Dinamo 2020. godine. Sad je španjolski reprezentativac potvrdio tu priču i na hrvatskom jeziku otkrio razloge zašto to radi. Pogledajte u snimci 24sata
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Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj
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Video: Tomislav Gabelić/24sata
PRIPREME NA POLJUDU
VIDEO 'Vatreni' se pripremaju za svjetske prvake! Viroza je jednog igrača izbacila iz pogona
POLJUD, SPLIT - Nakon blamaže i poraza od 0-7 protiv Engleske, Hrvatska se okreće prema utakmici sa svjetskim prvacima, Španjolskom. Uoči te utakmice viroza se uvukla u svlačionicu 'vatrenih', zbog čega Ivana Smolčića nije bilo na treningu.
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Trening na Poljudu
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Video: Tomislav Gabelić/24sata
ZAŠTIĆENE VRSTE
VIDEO MAMMA MIA! U autu je skrivao 300 kornjača i 77 papiga! Ulovili su ga u Italiji
Talijanska policija i carinici zaplijenili su u sicilijanskoj luci Pozzallo 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu, među kojima je bilo 76 primjeraka zaštićenih vrsta. Državljanin Malte prevozio je 300 kopnenih kornjača i 77 papiga, a zaustavljen je prije ukrcaja na katamaran za Maltu. Životinje je držao bez dovoljno prostora i odgovarajuće kontrole temperature, objavila je u ponedjeljak talijanska financijska policija. Nakon zapljene životinje su prebačene u uzgajalište, gdje im je pružena skrb.
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Talijanske vlasti zaplijenile 377 egzotičnih životinja skrivenih u automobilu u luci na Siciliji
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Video: 24sata/reuters